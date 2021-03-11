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Кейт Миддлтон подверглась расистским оскорблениям и угрозам после интервью Меган Маркл

Кейт Миддлтон подверглась расистским оскорблениям и угрозам после интервью Меган Маркл
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Прошло несколько дней после выхода откровенного и скандального интервью герцогов Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри, а страсти вокруг британской королевской семьи утихать не собираются.

После того, как Меган Маркл рассказала, что Кейт Миддлтон буквально довела ее до слез накануне свадьбы с принцем Гарри, на супругу принца Уильяма и мать троих детей был обращен шквал онлайн-оскорблений, включая оскорбительные комментарии, касающиеся цвета ее кожи, пишет Metro.co.uk. А ведь Кейт извинилась за свое поведение, отправив цветы и соответствующую записку своей невестке.

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Похоже, троллинг исходит от фанатов Меган, хотя есть подозрение, что часть этого исходит от "ботов". Некоторые из профилей считаются фальшивыми учетными записями, целью которых является манипулирование расколами в британской королевской семье.

"Там, где учетные записи кажутся подлинными, было бы интересно посмотреть, какие действия предпримет Twitter, поскольку они явно имеют расовый подтекст", - сказал изданию Филип Гринделл, генеральный директор и основатель Defuse Global, консалтинговой компании по управлению угрозами и рисками.

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Как ранее сообщалось, Букингемский дворец уже подготовил заявление, в котором подчеркивается любовь королевской семьи к Меган Маркл и принцу Гарри в попытке избежать дальнейшего роста напряженности в британском обществе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Расизм, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Троллинг, Меган Маркл.
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