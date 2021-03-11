Кейт Миддлтон подверглась расистским оскорблениям и угрозам после интервью Меган Маркл

Прошло несколько дней после выхода откровенного и скандального интервью герцогов Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри, а страсти вокруг британской королевской семьи утихать не собираются.

После того, как Меган Маркл рассказала, что Кейт Миддлтон буквально довела ее до слез накануне свадьбы с принцем Гарри, на супругу принца Уильяма и мать троих детей был обращен шквал онлайн-оскорблений, включая оскорбительные комментарии, касающиеся цвета ее кожи, пишет Metro.co.uk. А ведь Кейт извинилась за свое поведение, отправив цветы и соответствующую записку своей невестке.

Похоже, троллинг исходит от фанатов Меган, хотя есть подозрение, что часть этого исходит от "ботов". Некоторые из профилей считаются фальшивыми учетными записями, целью которых является манипулирование расколами в британской королевской семье.

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"Там, где учетные записи кажутся подлинными, было бы интересно посмотреть, какие действия предпримет Twitter, поскольку они явно имеют расовый подтекст", - сказал изданию Филип Гринделл, генеральный директор и основатель Defuse Global, консалтинговой компании по управлению угрозами и рисками.

Как ранее сообщалось, Букингемский дворец уже подготовил заявление, в котором подчеркивается любовь королевской семьи к Меган Маркл и принцу Гарри в попытке избежать дальнейшего роста напряженности в британском обществе.