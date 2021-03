Гарри прячется за Меган: после скандального интервью в сети появилось новое фото пары

После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри, которое вышло в эфир на американском телевидении 7 марта, больше сенсационных новостей о паре пока в пространстве не просматривается.

Тем временем с Букингемского дворца поступили данные, из которых стало известно, что члены британской королевской семьи готовятся публично отреагировать на откровения герцогов Сассекских. Елизавета II желает это сделать мирным путем, чтобы избежать дальнейшей напряженности.

Пока в понедельник, 8 марта, все отмечали Международный женский день, британский фотограф Мисан Харриман поделился новым снимком с Меган Маркл, принцем Гарри и их сыном Арчи.

На черно-белом снимке принц Гарри стоит позади супруги и нежно обнимает ее и сына.

Добавим, что Харриман является одним из самых известных фотографов движения Black Lives Matter, а также известен как первый темнокожий мужчина, снявший обложку британского Vogue за 104-летнюю историю журнала.

Ранее было обнародовано фото, по которому мир узнал о второй беременности Меган. Снимок сделан на той же локации.

Baby news! “We can confirm that Archie is going to be a big brother,” says a spokesperson for Harry and Meghan. “The Duke and Duchess of Sussex are overjoyed to be expecting their second child.” pic.twitter.com/GrqSiBxaXa

