Бывшая жена Джеффа Безоса вышла замуж: ее избранником стал простой учитель

Экс-супруга собственника корпорации Amazon Джеффа Безоса, миллиардерша Маккензи Скотт, состояние которой оценивается в 53,5 миллиардов долларов, более четырех из которых она отдала на благотворительность в декабре прошлого года, вышла замуж за американского учителя Дэна Джуэтта.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новость о ее браке с преподавателем естественных наук Дэном Джуэттом была опубликована на сайте международной филантропической кампании Giving Pledge.

"Дэн прекрасный парень, я очень рад за них", - прокомментировал сообщение Джефф Безос.

Маккензи Скотт была замужем за Безосом 25 лет. Она помогла Джеффу Безосу основать компанию Amazon в 1994 году. На момент развода в 2019 году Джефф Безос, который тогда владел более 16% акций Амазона, был самым богатым человеком в мире. При разводе Маккензи получила 4% компании.

Джефф Безос регулярно борется за звание самого богатого человека на планете с основателем Tesla Илоном Маском. Например, по данным Bloomberg на понедельник, 8 марта, Безос лидирует в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 177 миллиардов долларов. Его супруга занимает 22-ю строчку этого рейтинга.

Как сообщал "Телеграф", ранее Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира.