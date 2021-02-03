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Не уходит, а получает новую работу: основатель Amazon Джефф Безос покидает пост директора компании

Не уходит, а получает новую работу: основатель Amazon Джефф Безос покидает пост директора компании
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Американский предприниматель, основатель и глава Amazon Джефф Безос принял решение уйти с поста генерального директора компании, которую он основал почти 30 лет назад.

Об этом сообщает BBC.

"Джефф не уходит, он получает новую работу" - сообщил финансовый директор Amazon Брайан Олсавски.

Джефф Безос станет исполнительным председателем компании и будет продолжать участвовать в важных инициативах Amazon. Предприниматель пошел на этот шаг, чтобы сосредоточиться на других своих начинаниях.

На посту генерального директора Безоса сменит Энди Ясси, который в настоящее время возглавляет бизнес облачных вычислений Amazon.

По сообщению компании, изменение произойдет во второй половине 2021 года.

Решение Безоса передать повседневную деятельность компании стало неожиданностью, но инвесторов это не смутило.

Ранее, "Телеграф" писал, что Илон Маск превзошел Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Amazon, Джефф Безос.
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