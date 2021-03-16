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Не было неожиданностью: Мишель Обама поддержала Меган Маркл на фоне расового скандала в королевской семье

Не было неожиданностью: Мишель Обама поддержала Меган Маркл на фоне расового скандала в королевской семье
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 7 марта, на американском телеканале CBS в эфир вышло откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали известной телеведущей Опре Уинфри. В разговоре с телеведущей пара сделала много заявлений, которые до сих пор обсуждают во всем мире.

Помимо этого, интервью разделило мир на два лагеря: одни восхищаются смелостью Меган и Гарри, другие же наоборот возмущены их высокомерием. 

Одной из представительниц первого "лагеря" является экс-первая леди США Мишель Обама. Это в принципе не было полной неожиданностью, ведь Мишель давняя сторонница Меган Маркл. Она называет ее своим "другом" и "вдохновителем".  А принц Гарри дружил с Обамой в течение многих лет, поддерживая его благотворительные инициативы. 

"Гарри нажал на "ядерную кнопку": как Елизавета II отреагировала на интервью внука и Меган Маркл

Мишель Обама рассказала телеканалу NBC Today, что, то, что в Букингемском дворце не обошли тему цвета кожи, не было полной неожиданностью, хотя и эта тема уже далеко не новая. 

Также, в интервью Access Hollywood Обама пожелала герцогу и герцогине Сассекским найти решение и способ примириться с королевской семьей, ведь семья - это очень важная ценность в жизни каждого человека.  

Ранее, "Телеграф" писал, что американская певица Бейонсе также открыто поддержала Меган Маркл. На своем сайте она опубликовала пост, в котором восхитилась мужеством герцогини Сассекской.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Мишель Обама, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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