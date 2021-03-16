Не было неожиданностью: Мишель Обама поддержала Меган Маркл на фоне расового скандала в королевской семье

В воскресенье, 7 марта, на американском телеканале CBS в эфир вышло откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали известной телеведущей Опре Уинфри. В разговоре с телеведущей пара сделала много заявлений, которые до сих пор обсуждают во всем мире.

Помимо этого, интервью разделило мир на два лагеря: одни восхищаются смелостью Меган и Гарри, другие же наоборот возмущены их высокомерием.

Одной из представительниц первого "лагеря" является экс-первая леди США Мишель Обама. Это в принципе не было полной неожиданностью, ведь Мишель давняя сторонница Меган Маркл. Она называет ее своим "другом" и "вдохновителем". А принц Гарри дружил с Обамой в течение многих лет, поддерживая его благотворительные инициативы.

Мишель Обама рассказала телеканалу NBC Today, что, то, что в Букингемском дворце не обошли тему цвета кожи, не было полной неожиданностью, хотя и эта тема уже далеко не новая.