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"Эти украшения мне никогда не нравились": Меган Маркл продает семейные драгоценности

"Эти украшения мне никогда не нравились": Меган Маркл продает семейные драгоценности
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

После того как принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью Опре Уинфри, внимание к их жизни только возросло. К примеру скандальный биограф Том Бауэр готовится написать разоблачающую биографию герцогини Сассекской. 

СМИ не успели затихнуть еще после этого, как Меган "подкинула еще дровишек". Принц Гарри и его супруга решила продать на аукционе фамильные драгоценности королевской семьи, которые достались им от принцессы Дианы и других членов королевской семьи. Среди них — бриллиантовые серьги Galanterie de Carier и тиара королевы Марии. Также с молотка пойдет и столовое серебро, которое супруги также "одолжили" у Елизаветы II. 

Супруги рассчитывают получить за коллекцию не менее $5 млн.

Как передают инсайдеры, Меган Маркл заявила, что: "Все равно эти украшения мне никогда не нравились"

На вырученные от продажи украшений деньги Меган Маркл и принц Гарри хотят обустроить детскую комнату для будущей дочери. 

Стоит отметить, что драгоценностями уже заинтересовались Бейонсе и Джей-Зи, а также Ким Кардашьян, Тейлор Свифт и Кайли Дженнер.

Ранее, "Телеграф" писал, как на интервью Опре отреагировал Букингемский дворец в лице королевы Елизаветы II, принца Чарльза и принца Уильяма. Королевская семья откровенно шокирована заявлениями Меган Маркл в их сторону.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Аукцион, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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