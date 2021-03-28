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"Выхода этой книги Меган будет бояться": скандальный писатель Том Бауэр решил написать биографию герцогини Сассекской

"Выхода этой книги Меган будет бояться": скандальный писатель Том Бауэр решил написать биографию герцогини Сассекской
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter

После того как принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью Опре Уинфри, внимание общественности к их жизни только возросло. Так, как не все поверили словам Меган, ее биографией заинтересовались акулы пера. А среди них и скандальный биограф Том Бауэр.

Том Бауэр – британский писатель, что известный своими журналистскими расследованиями и несанкционированными биографиями. Автор хочет написать разоблачающую биографию Меган Маркл, которая покажет какой на самом деле является супруга принца Гарри.

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Стоит отметить, что Том известен своей беспощадностью к тем, о ком он пишет. Поэтому в сети уже появились предположения, что Меган будет бояться выхода этой книги. Бауэр планирует пообщаться со всеми людьми, которые когда-либо окружали супругов, чтобы собрать как можно больше информации о Меган:  с друзьями, врагами и соратниками пары.

Автор считает, что за год он справится с этой задачей, и уже в 2022 году биография герцогини Сассекской выйдет в свет. 

Стоит отметить, что гонорар, который автор может получить за эту книгу, будет содержать в себе шесть нолей. Издательства уже начали "бороться" за право выпустить книгу, которая еще даже не написана.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри устроился работать в стартапе из Кремниевой долины BetterUp в качестве директора по связям с общественностью. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Книга, Биография, Королевская семья, Меган Маркл, Том Бауэр.
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