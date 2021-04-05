Пандемия укрепила связь: брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал более крепче, чем когда-либо прежде

В четверг, 29 апреля, герцоги Кембриджские - 39-летняя Кейт Миддлтон и 38-летний принц Уильям - будут праздновать десятую годовщину свадьбы, которая состоялась в 2011 году. Как и любая пара, королевская чета пережила свою долю трудностей за последний год, но после многолетнего брака и рождения троих детей их связь как никогда стала более крепкой.

В то время как супруги ранее избегали публичных проявлений чувств, лишь изредка демонстрируя свою "игривость" между собой во время официальных встреч, пандемия дала королевским экспертам возможность пристальнее взглянуть на личную жизнь герцогов, пишет HELLO!.

Эксперт по языку тела и писатель Джуди Джеймс отметила, что тонкие сигналы языка тела пары указывают на их уверенность в друг друге.

Кейт и Уильям посетили Вестминстерское аббатство в прошлом месяце, вернувшись на место проведения свадьбы почти ровно через десять лет после того, как они сказали друг другу "Да". Герцогиня была одета в белое, ее волосы были уложены в красивую прическу, напоминающую ее элегантный свадебный образ, и подсознательные сообщения не могли быть более четкими.

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"Язык тела Уильяма и Кейт претерпел неуклонную эволюцию, которая ускорилась благодаря пандемии и изоляции. Время, проведенное вместе, похоже, укрепило связи пары. Их движения всегда были хорошо синхронизированы, но в последнее время эта синхронность стала более интенсивной, чем когда-либо, что предполагает единомыслие, доверие и уважение", - пояснила Джуди.

Во время недавнего видеообращения ко Дню Святого Патрика Кейт и Уильям продемонстрировали публике редкую и более кокетливую беседу, полную "подсознательного зеркального отражения": "Когда Уильям поворачивается к жене, чтобы пошутить, их лица мгновенно смягчаются, и она (Кейт - ред.) отвечает широкой улыбкой преданности и любви".

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Напомним, что у Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих прекрасных детишек.

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22 июля 2013 года у пары родился сын - принц Джордж; 2 мая 2015 года на свет появился второй ребенок четы - принцесса Шарлотта; 23 апреля 2018 года Кейт родила еще одного сына - принца Луи, который занимает пятое место в очереди на королевский престол.