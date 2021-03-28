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Братская любовь: принцы Уильям и Гарри могут помириться этим летом

Братская любовь: принцы Уильям и Гарри могут помириться этим летом
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Пока принц Уильям испытывает разочарование в отношении Меган Маркл, у братьев есть шанс устранить все разногласия и помириться ради своей покойной матери принцессы Дианы.

Как сообщает Fox News, герцоги должны воссоединиться в Кенсингтонском дворце на открытии статуи в честь принцессы Дианы в день ее рождения 1 июля. В этом году Диане могло бы исполниться 60 лет.

Отмечается, что потенциальная встреча Уильяма и Гарри станет первой с марта 2020 года.

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"Самая большая надежда на примирение - в памяти их матери. Это то, что объединяет их и сегодня", - сказала изданию Анна Пастернак, написавшая несколько книг о королевской семье. "Я верю, что ради нее они отложат в сторону свои разногласия. И я считаю, что есть вероятность, что мы станем свидетелями этого на церемонии открытия".

 
 
 
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Напомним, что принцесса Диана скончалась в 1997 году в возрасте 36 лет от травм, полученных в автокатастрофе в Париже. Уильяму тогда было 15, а Гарри - 12.

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Ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон были потрясены, когда узнали о планах Гарри и Меган дать скандальное интервью на американском телевидении.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 149

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Принцесса Диана, Принц Уильям, Принц Гарри, Королевская семья.
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