Братская любовь: принцы Уильям и Гарри могут помириться этим летом

Пока принц Уильям испытывает разочарование в отношении Меган Маркл, у братьев есть шанс устранить все разногласия и помириться ради своей покойной матери принцессы Дианы.

Как сообщает Fox News, герцоги должны воссоединиться в Кенсингтонском дворце на открытии статуи в честь принцессы Дианы в день ее рождения 1 июля. В этом году Диане могло бы исполниться 60 лет.

Отмечается, что потенциальная встреча Уильяма и Гарри станет первой с марта 2020 года.

"Самая большая надежда на примирение - в памяти их матери. Это то, что объединяет их и сегодня", - сказала изданию Анна Пастернак, написавшая несколько книг о королевской семье. "Я верю, что ради нее они отложат в сторону свои разногласия. И я считаю, что есть вероятность, что мы станем свидетелями этого на церемонии открытия".

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Напомним, что принцесса Диана скончалась в 1997 году в возрасте 36 лет от травм, полученных в автокатастрофе в Париже. Уильяму тогда было 15, а Гарри - 12.

Ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон были потрясены, когда узнали о планах Гарри и Меган дать скандальное интервью на американском телевидении.