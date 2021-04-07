"Зациклился на своей правоте": принц Гарри требует от Букингемского дворца извинений перед Меган Маркл

Шумиха вокруг интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали в марте Опре Уинфри, не утихает. И вроде как принц Гарри и Уильям примирились ради своей покойной матери, однако все же не все обиды забылись.

Даже несмотря на то, что супруги давно покинули Великобританию и Букингемский дворец, они не могут простить своих родственников.

Принц Гарри потребовал от королевской семьи извинений за жестокое обращение со своей женой Меган. Издание Daily Star сообщает, что он зациклился на своей правоте, и не отступит, пока его родственники не принесут свои извинение перед ним и его супругой.

Также, издание уточняет, что одной их основных причин раздора, является расистский комментарий относительно цвета кожи ребенка Гарри и Меган, Арчи, до его рождения.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри и Меган Маркл решили продать с аукциона фамильные драгоценности королевской семьи