Принцесса Диана смогла помирить принца Уильяма и принца Гарри

1 июля принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. В честь ее юбилея, в этот день в Кенсингтонском дворце должны были открыть ей памятник. Однако после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, после которого отношения между братьями разладились, открытие статуи оказалось под вопросом.

Ранее СМИ писал, что у принцев Гарри и Уильяма есть шанс помириться ради своей покойной матери принцессы Дианы, как раз на ее дне рождения. И таки так и есть.

3 апреля издание The Sun сообщило, что принцы отправили скульптору Яну Ренк-Бродли окончательный проект статуи их покойной матери. То есть, Гарри и Уильям смогли отложить свой конфликт ради общего дела. Их мама смогла примерить своих мальчиков даже с того света.

Также, скульптор сообщил, что уже отправил резьбу статуи на производство, что значить, что работа над памятником в самом разгаре.

Королевские инсайдеры также сообщили изданию Vanity Fair, что оба брата полны решимости завершить проект, невзирая на какие-либо межличностные драмы.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри и Меган Маркл решили продать с аукциона фамильные драгоценности королевской семьи, среди которых есть украшения, что достались им от принцессы Дианы.