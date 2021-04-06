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Принцесса Диана смогла помирить принца Уильяма и принца Гарри

Принцесса Диана смогла помирить принца Уильяма и принца Гарри
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter

1 июля принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. В честь ее юбилея, в этот день в Кенсингтонском дворце должны были открыть ей памятник. Однако после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, после которого отношения между братьями разладились, открытие статуи оказалось под вопросом. 

Ранее СМИ писал, что у принцев Гарри и Уильяма есть шанс помириться ради своей покойной матери принцессы Дианы, как раз на ее дне рождения. И таки так и есть. 

3 апреля издание The Sun сообщило, что принцы отправили скульптору Яну Ренк-Бродли окончательный проект статуи их покойной матери. То есть, Гарри и Уильям смогли отложить свой конфликт ради общего дела. Их мама смогла примерить своих мальчиков даже с того света.

"Это оставило внутри огромную пустоту": принц Гарри признался, что чувствовал, когда умерла его мама, принцесса Диана 

Также, скульптор сообщил, что уже отправил резьбу статуи на производство, что значить, что работа над памятником в самом разгаре.

Королевские инсайдеры также сообщили изданию Vanity Fair, что оба брата полны решимости завершить проект, невзирая на какие-либо межличностные драмы. 

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри и Меган Маркл  решили продать с аукциона фамильные драгоценности королевской семьи, среди которых есть украшения, что достались им от принцессы Дианы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принцесса Диана, Принц Уильям, Принц Гарри, Королевская сесья.
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