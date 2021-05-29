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"Спасибо вам за все, что вы делаете": герцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавируса

"Спасибо вам за все, что вы делаете": герцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавируса
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Вслед за своим супругом, принцем Уильямом, и остальной королевской семьи, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вакцинировалась от коронавируса. Герцогиня получила первую дозу вакцины в пятницу, 28 мая, вернувшись из тура Шотландией. 

Подтверждение опубликовано на официальном аккаунте герцогов Кембриджских. На фото видно, как Кейт Миддлтон делают укол в плече. Отметим, что препарат какого производителя ей укололи, герцогиня не уточнила. 

В подписи к посту она написала, что вакцинировалась в лондонском Музее науки, как и ее супруг.

"Я очень благодарна всем, кто принимает участие во внедрении вакцины - спасибо вам за все, что вы делаете" - добавила Кейт Миддлтон.

 
 
 
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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

 

Как себя чувствует герцогиня Кембриджская после вакцинирования, пока неизвестно. 

Ранее, "Телеграф" писал, что оказалось, что Меган Маркл связана с британской королевской семьей. Прапрапрабабушка супруги принца Гарри Мэри Берд работала в Виндзорском замке поваром.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

Вакцина, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцогиня Кембриджская, Covid-19.
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