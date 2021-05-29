"Спасибо вам за все, что вы делаете": герцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавируса

Вслед за своим супругом, принцем Уильямом, и остальной королевской семьи, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вакцинировалась от коронавируса. Герцогиня получила первую дозу вакцины в пятницу, 28 мая, вернувшись из тура Шотландией.

Подтверждение опубликовано на официальном аккаунте герцогов Кембриджских. На фото видно, как Кейт Миддлтон делают укол в плече. Отметим, что препарат какого производителя ей укололи, герцогиня не уточнила.

В подписи к посту она написала, что вакцинировалась в лондонском Музее науки, как и ее супруг.

"Я очень благодарна всем, кто принимает участие во внедрении вакцины - спасибо вам за все, что вы делаете" - добавила Кейт Миддлтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Как себя чувствует герцогиня Кембриджская после вакцинирования, пока неизвестно.

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