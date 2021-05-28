Раскрылись неожиданные факты о прапрапрабабушке Меган Маркл

Оказывается, связь герцогини Сассекской с королевской семьей началась намного раньше, чем когда она встретила принца Гарри - на самом деле она насчитывают более 160 лет! Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри начали встречаться еще в 2016 году.

Родственники герцогини ранее заявляли, что ее прапрапрабабушка Мэри Берд работала в Виндзорском замке горничной, но теперь выяснилось, что она на самом деле была поваром. Об этом пишет The Mirror.

Согласно базе данных сотрудников Королевского двора, в 1856 году в Еженедельной книге выплат Виндзорского замка был рабочий по имени М. Берд. Это было примерно в то же время, когда Мэри была в Великобритании.

Мэри Берд вышла замуж за ирландского сапожника Томаса Берда, офицера британской армии, который служил в Ирландии и Индии. За это ее семья отреклась от нее, и пара переехала на Мальту с армией, где у них было двое детей, в том числе прапрабабушка Меган в 1862 году, которую также звали Мэри. Семья провела следующие 20 лет, живя на Мальте, но после смерти мужа Мэри и дети эмигрировали в Канаду, а затем переехали в Мередит и, наконец, поселились в Нью-Гэмпшире.

Считается, что Мэри связана с Меган по отцовской линии семьи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что родной отец Меган, Томас Маркл, планирует снять документальный фильм о себе и своей дочери. Напомним, что отношения между ними непростые. Дошло даже до того, что Томас ни разу не видел своего внука - сына Меган и принца Гарри.