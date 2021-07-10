Принц Гарри и Меган Маркл получат 500 фунтов за то, чтобы больше не иметь детей

Британская благотворительная организация Population Matters (движение за оптимальную численность населения) присвоили "экологическую награду" принцу Гарри и Меган Маркл в размере 500 фунтов (около 19 тысяч грн) за то, что те ограничились только двумя детьми с целью уменьшить свое влияние на окружающую среду.

Об этом пишет Hello!.

Благотворительная организация, которая проводит кампании по обеспечению устойчивого развития населения, заявила, что награждает Гарри и Меган специальной наградой за то, что они "являются образцом для подражания для других семей".

"Выбирая и публично заявляя о своем намерении ограничить семью двумя детьми, герцог и герцогиня Сассекские помогают обеспечить лучшее будущее своим детям и служат примером для подражания для других семей. Меньшая семья снижает наше влияние на Землю и дает больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете", - сказали в организации.

Напомним, что в 2019 году у герцогов Сассекских появился сын, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, а в 2021 году Меган родила девочку - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

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