Скачать
Суббота, 10.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Из политики ушел, но осадочек остался: как Вакарчук провалился с концертом на "Атласе" в Киеве
Из политики ушел, но осадочек остался: как Вакарчук провалился с концертом на "Атласе" в Киеве
Боец погиб, еще трое госпитализированы: Украина вновь понесла потери на Донбассе
Боец погиб, еще трое госпитализированы: Украина вновь понесла потери на Донбассе
В ОП рассказали, чем примечателен предстоящий саммит Украина-ЕС
В ОП рассказали, чем примечателен предстоящий саммит Украина-ЕС
Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев
Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев

Принц Гарри и Меган Маркл получат 500 фунтов за то, чтобы больше не иметь детей

Принц Гарри и Меган Маркл получат 500 фунтов за то, чтобы больше не иметь детей
Обновлено 18:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram megharchlili

Британская благотворительная организация Population Matters (движение за оптимальную численность населения) присвоили "экологическую награду" принцу Гарри и Меган Маркл в размере 500 фунтов (около 19 тысяч грн) за то, что те ограничились только двумя детьми с целью уменьшить свое влияние на окружающую среду.

Об этом пишет Hello!.

Благотворительная организация, которая проводит кампании по обеспечению устойчивого развития населения, заявила, что награждает Гарри и Меган специальной наградой за то, что они "являются образцом для подражания для других семей".

"Пелена спадет, и они точно захотят вернуться": принц Гарри и Меган Маркл могут переехать назад в Англию

"Выбирая и публично заявляя о своем намерении ограничить семью двумя детьми, герцог и герцогиня Сассекские помогают обеспечить лучшее будущее своим детям и служат примером для подражания для других семей. Меньшая семья снижает наше влияние на Землю и дает больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете", - сказали в организации.

Напомним, что в 2019 году у герцогов Сассекских появился сын, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, а в 2021 году Меган родила девочкуЛилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Ранее "Телеграф" писал, что помощники старшего внука королевы Елизаветы II, принца Уильяма, распространяют слухи о проблемах с психическим здоровьем у принца Гарри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 74

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский в понедельник примет участие в заседании фракции "Слуга народа": источник рассказал, что будут обсуждать
02 Украинский футболист забил гол со своей половины поля (видео)
03 В очереди сотни гробов: в Петербурге крематорий не успевает сжигать покойников
04 "Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
05 Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Украина - с белорусским народом&quot;: Тихановская рассказала о встрече с Зеленским в Литве
"Украина - с белорусским народом": Тихановская рассказала о встрече с Зеленским в Литве
Мендель своей книгой преследует несколько целей, но вряд ли их достигнет, считают эксперты
Мендель своей книгой преследует несколько целей, но вряд ли их достигнет, считают эксперты
Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
Принц Гарри и Меган Маркл получат 500 фунтов за то, чтобы больше не иметь детей
Принц Гарри и Меган Маркл получат 500 фунтов за то, чтобы больше не иметь детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь