"Пелена спадет, и они точно захотят вернуться": принц Гарри и Меган Маркл могут переехать назад в Англию

Герцоги Сассекские после своего интервью Опре Уинфри все чаще и чаще на слуху. А после приезда принца Гарри в Великобританию на открытие статуи в честь его матери принцессы Дианы, в сети появились предположения, что вскоре пара вернется в Англию.

Тем более, Меган и Гарри уже спланировали свой отпуск в Англии.

Королевский писатель Дункан Ларкомба считает, что вскоре с глаз Гарри "спадет пелена" и принц Гарри захочет вернуться на родину.

"Я думаю, что вернувшись и увидев своего брата, особенно на очень трогательном фоне мемориала их матери, возможно, он задумается, ради чего он все это бросил" - говорит Ларкомба.

Ранее, "Телеграф" писал, что королевский биограф Пенни Джунор сообщила, что Меган Маркл оставила плохое впечатление о себе у королевской семьи практически с первых минут знакомства