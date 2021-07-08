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"Пелена спадет, и они точно захотят вернуться": принц Гарри и Меган Маркл могут переехать назад в Англию

"Пелена спадет, и они точно захотят вернуться": принц Гарри и Меган Маркл могут переехать назад в Англию
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Герцоги Сассекские после своего интервью Опре Уинфри все чаще и чаще на слуху. А после приезда принца Гарри в Великобританию на открытие статуи в честь его матери принцессы Дианы, в сети появились предположения, что вскоре пара вернется в Англию. 

Тем более, Меган и Гарри уже спланировали свой отпуск в Англии.

Королевский писатель Дункан Ларкомба считает, что вскоре с глаз Гарри "спадет пелена" и принц Гарри захочет вернуться на родину. 

"Я думаю, что вернувшись и увидев своего брата, особенно на очень трогательном фоне мемориала их матери, возможно, он задумается, ради чего он все это бросил" - говорит Ларкомба.

Ранее, "Телеграф" писал, что королевский биограф Пенни Джунор сообщила, что Меган Маркл оставила плохое впечатление о себе у королевской семьи практически с первых минут знакомства

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принц Гарри, Королевская семья, Переезд, Меган Маркл.
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