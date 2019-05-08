Обнародовано имя сына Меган Маркл и принца Гарри

Новости шоу бизнеса: Представители Королевской семьи сообщили, что новорожденного мальчика назвали Арчи.

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган назвали своего сына Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор, говорится на странице четы в Instagram.

"Герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что они назвали своего первенца Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор", - говорится в сообщении.

Сообщение сопровождает фотография, на которой герцогине Меган держит на руках сына, показывая его британской королеве Елизавете II. Также на фото присутствует принц Гарри, супруг королевы принц Филипп и мать Меган Дориа Редлан.

Арчи - короткая версия британского имени германского происхождения Арчибальд, оно означает "храбрый". Гаррисон означает сын Генри, или же сын Гарри.

За несколько часов до этого британские СМИ распространили видеозапись, на котором принц Гарри с супругой показывают своего сына журналистам.

Герцогиня Сассекская тогда заявила, что материнство - это чудо, и теперь у нее есть "двое лучших мужчин на земле". Принц Гарри заявил, что они с супругой "невероятно рады, что у нас теперь есть свой комок счастья".

В понедельник герцогиня Сассекская Меган родила мальчика весом 3,25 кг. Ее супруг принц Гарри присутствовал на родах, он сообщил журналистам, что и ребенок, и мать чувствуют себя хорошо.

Новорожденный стал седьмым в очереди на британский престол. Перед ним следуют принц Чарльз, принц Уильям и его трое детей, а также принц Гарри. Арчи стал восьмым правнуком королевы Елизаветы II.