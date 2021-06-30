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В окружении Зеленского есть только один человек против его повторного похода в президенты: кто это

В окружении Зеленского есть только один человек против его повторного похода в президенты: кто это
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф

Владимир Зеленский сейчас обдумывает поход в президенты на второй срок. И лишь один человек из его близкого окружения является против этого: первая леди страны Елена Зеленская.

Об этом "Телеграфу" рассказал собеседник, приближенный к Владимиру Зеленскому.

Так, по его словам, близкие члены команды в решении баллотироваться вновь президента поддерживают. Среди них - глава Офиса президента Андрей Ермак и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

"Есть лишь один человек, который сейчас против его второй каденции, но к чьему мнению он прислушивается. Этот человек не из ОП, это жена президента – Елена Зеленская. Она была против первого срока и она не хочет второго, но решение все равно за Зеленским", – комментирует собеседник в окружении президента.

Впрочем, многое будет зависеть от того, какой будет поддержка Зеленского в конце каденции.

Подробнее читайте в нашем материале.

Напомним, на Банковой требовали уйти в отставку президента Владимира Зеленского.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 157

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Выборы, Президент Украины, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Окружение Зеленского.
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