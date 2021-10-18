У разі розпуску парламенту, "Слуга народу" вже не отримає монобольшість, — політолог

Політичний експерт Кирило Сазонов пояснив, чому зняття Дмитра Разумкова з поста спікера Ради — логічне рішення, а дострокові вибори в парламент — ні

Політичне життя України в жовтні просто вирує. Позбувся посади спікера Дмитро Разумков, на зміну якому прийшов Руслан Стефанчук.

Опубліковано розслідування, в якому фігурують офшори Володимира Зеленського. Сам шостий президент України не бачить в цьому нічого особливого і замислюється про другий термін.

Наближається традиційно непросте прийняття держбюджету на майбутній рік.

Про головні політичні події останнього часу і майбутнього "Телеграф" поговорив з відомим політологом Кирилом Сазоновим.

- Починається новий пленарний тиждень, порядок якого опублікував нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк. Які із законопроєктів можуть викликати найбільший резонанс?

- Порядок денний Верховної Ради досить насичений, але особливого резонансу не буде. Немає теми для гучних публічних сенсацій, коли скандал обговорюють в метро або на кухнях. Внутрішні дискусії у Верховній Раді будуть гострими з питання бюджету, гроші завжди викликають у нардепів щирий інтерес. Але це залишиться предметом внутрішніх переговорів і торгів.

У середу перше читання бюджету — це ритуал. Тому що головні інтриги та зміни завжди в процесі підготовки до другого читання. Саме тоді депутати вносять поправки, після яких бажана видаткова частина відрізняється від реальної дохідної в три рази. Це не жарт, так дійсно було. І буде. Там і почнуться реальні торги, переговори, гучні заяви скривджених та найнесподіваніші союзи заклятих тимчасових друзів. Гроші нікого з політиків не залишають байдужим, про це ще стародавні писали.

У четвер розгляд так званого "ресурсного" законопроєкту 5600 (підвищення ренти та податків), який викликає різку критику не тільки опозиції, але й ряду депутатів у владі. Серед населення та бізнесу він теж не дуже популярний і це м’яко сказано. Значить, його прийняття під великим питанням. Не виключаю, що своє вагоме слово може сказати й вулиця.

- А що по першому віцеспікеру, призначення якого заплановано на вівторок, 19 жовтня?

- Призначення першого віцеспікера цікавить виключно політиків. Голоси є за Корнієнка від "Слуги народу", він досить компетентна людина і йому цілком під силу ця посада. Але це знову питання для політиків. Більшість українців не знають прізвище спікера, а хто у нас перший віцеспікер — для населення взагалі питання темне. Я б, виходячи з цього контексту, все-таки запропонував висувати на цю посаду жінку. У Раді вистачає жінок, які цілком впораються з цією роботою. А ми покажемо реальне прагнення до гендерної рівності. Чи не на рівні квот, які завжди виглядають сумнівно, а в реальних вчинках. Жінок в українській політиці досі мало, особливо на ключових постах.

- Як оцінюєте зняття Разумкова з поста спікера?

- Питання по Разумкову закрите. Він більше не спікер, а рядовий депутат. При цьому 99% населення України побачили цю інформацію в випусках новин і відразу забули. Як не надто цікаву. Ціна на газ, зарплати з тарифами та обстановка на фронті — ось теми, які хвилюють громадян згідно з усіма опитуваннями. І пандемія з карантином. А яке прізвище спікера — нудно і нецікаво.

З політичної точки зору рішення логічне і назріле. Так, спікер в спокійній обстановці — не найвпливовіша фігура і він спікер всього парламенту, а не своєї партії. Тут деяка опозиційність Разумкова до фракції "Слуга народу" і президенту Зеленському абсолютно непроблемна. Але є важливий нюанс. Навіть два.

- Які ж?

- Перше — за статусом спікер є членом РНБО й у нього там право голосу. Зараз, коли Зеленський фактично зробив РНБО найефективнішим інструментом швидкого реагування на виклики у країні, що воює, пронизаній корупцією — в Раді повинні бути однодумці. Рішучі патріоти. І коли спікер не голосує за санкції щодо російської агентури — це вже не незалежність. Це рішення, яке на користь агресора.

Друге — у нас парламентсько-президентська республіка. Якщо з главою держави щось трапиться, так хоча б ковід у важкій формі (будь-яка біда — всі ми люди), хто виконує обов’язки президента? Правильно, спікер парламенту. Не прем’єр — саме спікер. І якщо на ключові питання, навіть на ставлення до ворожої агентури та пропаганді спікер дивиться інакше, ніж президент і його партія — це маячня якась. Це різкі зміни курсу і повний дисбаланс.

Спікер і президент можуть бути зовсім не друзями, але по ключових позиціях державної політики вони повинні бачити однакову картину та один сценарій. Тож рішення відправити Разумкова у відставку було повністю логічним з точки зору стратегії.

- Розслідування "Досьє Пандори" (Pandora Papers), в тому числі офшорний слід Зеленського. Що можна сказати про реакцію української влади?

- Історія з офшорами Зеленського, як і з офшорами Порошенка — юридично не мають ніяких наслідків. Громадянин України має право реєструвати компанію в країні, яку називають офшором? Так. Така компанія має право вести бізнес в Україні? Знову так. Тобто все законно і тут тільки політична складова, криміналу нуль. Тому всі розмови виключно про мораль. Зв’язок з грошима, які Коломойський виводив з "ПриватБанку" — припущення. Не більше. Тож ми зараз розглядаємо всі ці офшорні теми виключно через призму моралі.

Давайте так, ми ж любимо моралізувати, це взагалі наша улюблена гра. Бізнесмен, який взагалі не має відношення до держслужби й державного бюджету в мирній Україні 2012 року працює з офшорною компанією. Через сім років він піде в президенти й перед першим туром продасть або передасть свою частку в цій компанії навіть не родичу, а третій особі.

Для порівняння — президент країни, що воює, під час найжорстокіших подій на фронті реєструє офшорну компанію. Президент — не сторонній бізнесмен. Не мирної, а країни, що веде війну.

Як там в рекламі — "відчуйте різницю?" Тому зараз, коли нардепи Порошенка і його "голоси" кричать про офшори Зеленського, це не викликає жодної поваги. Біблію читайте, там про все давно написано. І про смітинку в оці ближнього, і про колоду у власному. Для мене на цьому питання закрите.

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- Центральна виборча комісія звернулася нещодавно до органів влади із закликом посилити протиепідемічні заходи для запобігання поширення COVID-19 під час проведення проміжних виборів до Верховної Ради в Херсонській та Черкаській областях (округу №184 і №197), а також місцевих виборів міського голови в Харкові 31 жовтня. Чи можуть ці вибори перенести?

- Вибори в Херсонській та Черкаській областях, а також в Харкові ніхто переносити не буде. Їх проведуть з дотриманням всіх необхідних норм по боротьбі з епідемією, але проведуть. Явка буде, природно, дуже низькою, але це вже фінішна пряма кампанії й переносити з перспективою скандалів і судів ніхто не захоче. Крім свідомо тих, хто програв, але кому цікаві їхні резони?

- Бути чи не бути достроковим виборам в Україні — парламентським або президентським?

- Для дострокових виборів немає ніяких причин. Привід якраз знайти не так вже й важко, а причин немає. Навіщо Зеленському президентські вибори? Так, я чув розмови про те, що рейтинг падає, краще перемогти зараз і залишитися при владі на п’ять років, ніж програти через три. Але це — казки.

- Чому ж? Адже рейтинг Зеленського, дійсно, падає.

- Реальний рейтинг Зеленського у 2019 році — не міфічні 73%, а 25% в першому турі. Саме 25% українців серед натовпу кандидатів відразу вибрали Зеленського. Другий тур — завжди голосування протесту. Завжди проти одного з двох. Не за Януковича, а проти Ющенка. Не за Тимошенко, а проти Януковича. Не за Кучму, а проти комуністів. Так завжди було. І у 2019 році прихильників Зеленського було 25%! А 73% — це в другому турі проти Порошенка. Будь-який політтехнолог вам це підтвердить.

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- І що ми маємо сьогодні? І чому?

- У червні й незабаром після Дня Незалежності у Зеленського рейтинг 31%. У вересні — 33% вже, тобто зростання. Про причини краще все-таки судити політтехнологам, це їх шматок хліба. Можна припустити, що важливу роль зіграв проєкт "Велике будівництво" з будівництвом та ремонтом доріг, мостів, місцевих аеропортів і так далі. За опитуваннями серпневим, 81% українців відзначають активний ремонт доріг і підтримують його. І 41% конкретно з прізвищем Зеленський пов’язує ці зміни. Людям з екранів можна скільки завгодно розповідати про складні питання й історії, які далеко від них. Але якщо біля твого будинку дорогу не ремонтували 30 років, а в цьому році зробили нову — це переконливіше. У мене таке головне пояснення, але залишимо пояснення, вони вторинні.

- А що ж первинне?

- А первинні факти. У Зеленського зростає рейтинг, всупереч всім звинуваченнями "колишніх". Це реальність. І йому абсолютно нема потреби йти на позачергові вибори президента. По Верховній Раді — картина інша, але результат той же. Очевидно, що в разі розпуску парламенту, "Слуга народу" вже не отримає монобольшості.

Значить, потрібно буде створювати коаліцію з молодшими партнерами. Бойко і Порошенко занадто токсичні. Тимошенко? Варіант, але поки простіше та ефективніше закликати до дисципліни своїх депутатів з монобольшості. І не витрачати час та ресурси на позачергові парламентські. Тож поки передумов для позачергових виборів немає. Це чиста математика, ніякої складної філософської складової.

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