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Відставка Разумкова вдарить по самих "слугах": озвучено невтішний прогноз для влади

Автор
Андрій Пітонов
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Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков Новина оновлена 07 жовтня 2021, 14:50
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков

"Слуги народу" пішли проти №1 своєї партії на виборах, що говорить про великі проблеми всередині політсили

У четвер, 7 жовтня, українські нардепи проголосували за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, який раніше був відсторонений на два засідання. Кореспондент "Телеграфа" із залу засідань повідомив, що "за" відставку спікера проголосували 284 нардепи.

Про справжні причини зняття Разумкова і ситуацію, яка складається з фракцією "Слуга народу" розповіла "Телеграфу" аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно.

"Все, що відбувається з Разумковим точно не пов’язано з боротьбою з олігархами, як намагаються представити в Офісі президента і "Слузі народу" (СН). Так, відставку якоюсь мірою прискорила особлива позиція спікера, яка не збігається з точкою зору СН, в тому числі щодо самої процедури голосування. Але, природно, це не головна причина. Основна ж в тому, що відбувається певний процес переформатування всередині "Слуги народу". І Разумкова там вважали не стільки конкурентом на поточний момент, скільки людиною, яка якщо буде залишатися на посади спікера, продовжить автоматично накопичувати впізнаваність, політичний, рейтинговий капітал. І якщо буде мати особливу позицію з низки питань, то до моменту термінових або дострокових виборів, може стати таким собі центром для нового проєкту", — пояснює Олеся Яхно.

Вона звертає увагу на ще один красномовний момент.

"У розумінні Офісу президента, сильна політсила — та, яка не допускає ніякої іншої (особливо публічної), організаційної позиції, крім як "лінія партії". І всі повинні голосувати в єдиному пориві. Хоч це дивне розуміння, — вважає аналітик. — був ряд інших законів — про ринок землі, про банки — де видно, що є досить велика група всередині СН, яка займає реально іншу позицію. Мова про групу Коломойського. І це куди більш показово, ніж один Разумков, який як спікер повинен бути нейтральний і цілком може займати відмінну від "слуг" позицію".

На думку Олесі Яхно, зараз буде втрачати не тільки Разумков, якому складно буде втримати рейтинг, отриманий при посаді спікера.

"Зазнає втрат і фракція СН, — впевнена експерт. — Причому, думаю, ще більших, ніж Разумков. Їм було куди вигідніше, щоб був спікер, якого вважали більш-менш спікером для всього парламенту, а не виключно монобольшості. Зараз же Разумкова змінюють на Стефанчука, який точно не виглядає як більш-менш незалежна фігура. Ну і, звичайно, викликає чимало запитань те, що у відставку з поста спікера відправили людину, яка була першим номером в списку партії "Слуга народу" на виборах у 2019 році. Виглядає це точно не в плюс СН. Як і все, що "слуги" останнім часом роблять в парламенті. Тож — так, СН точно від цієї ситуації буде втрачати".

Відзначимо, що тема відставки Разумкова знову піднялася після того, як у нього виникли розбіжності з Офісом президента щодо прийняття закону про олігархів. Тоді він заявив, що закон був прийнятий "неправильно", а в його тексті й правках є моменти, які суперечать один одному.

Джерела "Телеграфа" у Верховній Раді після цього розповіли, що Разумков і Зеленський навіть перестали говорити один з одним.

Сам Разумков перед голосуванням за його відставку згадав обіцянки Зеленського і викликав оплески.

Теги:
#Верховна Рада #Слуга народу #Дмитро Разумков #Офіс Президента
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