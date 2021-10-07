Від першого в списку "Слуги народу" до конфронтації з Зеленським: чим відомий Дмитро Разумков

Разумкова відправили у відставку якраз перед його днем народження

У четвер, 7 жовтня, народні депутати проголосували за відставку спікера парламенту, голови Верховної Ради України IX скликання Дмитра Разумкова. "Телеграф" нагадує основні факти з його біографії та розповідає, чим він запам’ятався за два роки роботи в команді президента Володимира Зеленського.

Дмитро Олександрович народився 8 жовтня 1983 року в Бердичеві (Житомирська область). Його батьки — колишній перший помічник президента України Леоніда Кучми, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України в 1997-1999 роках Олександр Разумков і народна артистка України, актриса Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки Наталія Кудря.

Освіта

Навчався в місцевій школі № 3. У 14 років перебрався з родиною до Києва, де закінчив столичний ліцей №38. Вищу освіту здобув у Київському інституті міжнародних відносин (спеціальність "міжнародні економічні відносини") і Національному університеті державної податкової служби ( "правознавство"). Обидва дипломи — з відзнакою.

Кар’єрний шлях

2007 рік — співробітник одного з департаментів Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та Кабінету Міністрів України.

2009-2011 рр. — діяльність у ряді комерційних компаній.

2013-2014 рр. — радник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

2015-2019 рр. — директор і керуючий партнер консалтингової компанії Ukrainian Politconsulting Group. Відзначимо, що заснував Разумков її разом з нинішніми нардепами - "слугами" Василем Моканом та Неллі Яковлєвою (одні з небагатьох, хто виступив проти відставки спікера).

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Політична діяльність

З 2006 року почав працювати у виборчих кампаніях. До 2010 року перебував у "Партії регіонів". Покинув політсилу після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. Як відзначав Разумков, до регіоналів приєднався, оскільки не підтримував політичний курс Віктора Ющенка.

Після виходу з партії співпрацював до 2014 року з Сергієм Тігіпком (тодішній віце-прем’єр-міністр).

Робота в команді Зеленського

Політтехнолог Разумков був однією з ключових фігур під час передвиборної кампанії Зеленського. Був спікером виборчого штабу кандидата. У списку партії "Слуга народу" йшов під першим номером, у травні-листопаді 2019 року очолював політсилу.

Зеленський і Разумков в 2019 році

29 серпня 2019 року — зайняв крісло спікера парламенту. Тоді його кандидатуру підтримала рекордна кількість парламентаріїв — 382 нардепи.

Через два роки роботи відправлений у відставку. Основною причиною в "Слугу народу" називають розбіжність позицій політичної сили і спікера. У своїй промові перед голосуванням за відставку Разумков нагадав про обіцянку президента і його партії, викликавши оплески в залі.

Коли трапився розкол між Разумковим і Зеленським

За останній рік президент і глава ВРУ істотно віддалилися. Разумков критикував гаранта за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу, а також виступав з критикою процедури прийняття "антиолігархічного" закону, ініційованого Зеленським. Остання позиція, вважають в "Слузі народу", і привела до остаточного розколу між президентом і спікером. Джерела "Телеграфу" повідомляли, що між Зеленським та Разумковим відбулпся емоційна розмова, після якої вони перестали спілкуватися. Крім того, в партії не раз відзначали, що Разумков став працювати з прицілом на майбутню самостійну політичну діяльність, відірвавшись від команди "слуг" і її планів. Та й сам Зеленський на з’їзді "слуг" в Трускавці говорив, мовляв, якщо Разумков не хоче працювати в команді, то йому слід шукати іншу. Також президент вважає помилкою спікера винесення внутрішніх незгод у публічну площину.

Особисте життя

Разумков одружений на Юлії Чайці (її батько — ексмер Миколаєва Володимир Чайка). Разом з дружиною виховують двох синів — Олександра та Олексія.

Разумков з сім’єю

ЗМІ писали, що Разумков не спілкується зі своїм братом за батьком — Глібом Разумковим. Журналісти повідомляли, що Гліб у 1998 році народився в цивільному шлюбі батька Разумкова з головним редактором "Дзеркала тижня" Юлією Мостовою. Пізніше Гліба усиновив другий чоловік Юлії, відомий політик Анатолій Гриценко.

Декларація

Серед майна Разумкова: домоволодіння площею 492 "квадрати" і вартістю 2,9 млн гривень, офіс на 75 кв. метрів, дві квартири на 79, 166 "квадратів" і земельна ділянка площею 1000 кв. метрів. У дружини у власності три квартири, житловий будинок і земельна ділянка, також орендує одну ділянку землі та чотири приміщення (два з яких — нежитлові).

Пересувається Разумков на Toyota Land Cruiser 200 2013 року випуску, Toyota Camry (2012 рік), а також на авто дружини — Tesla Model S і BMW X5 2017 і 2016 років випуску відповідно.

У банку Разумков зберігає близько 178 тис. гривень, 454 євро, 694 долари. Готівкою — 28,5 мільйона гривень, 75 тис. доларів. У його дружини близько 26 тис. гривень і 839 євро на банківських рахунках, у готівковому вигляді — 970 тис. гривень, 140 тис. доларів, 45 тис. євро.