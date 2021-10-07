От первого в списке "Слуги народа" до конфронтации с Зеленским: чем известен Дмитрий Разумков

Разумкова отправили в отставку как раз перед его днем рождения

В четверг, 7 октября, народные депутаты проголосовали за отставку спикера парламента, председателя Верховной Рады Украины IX созыва Дмитрия Разумкова. "Телеграф" напоминает основные факты из его биографии и рассказывает, чем он запомнился за два года работы в команде президента Владимира Зеленского.

Дмитрий Александрович родился 8 октября 1983 года в Бердичеве (Житомирская область). Его родители – бывший первый помощник президента Украины Леонида Кучмы, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в 1997-1999 годах Александр Разумков и народная артистка Украины, актриса Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки Наталья Кудря.

Образование

Учился в местной школе № 3. В 14 лет перебрался с семьей в Киев, где окончил столичный лицей №38. Высшее образование получил в Киевском институте международных отношений (специальность "международные экономические отношения") и Национальном университете государственной налоговой службы ("правоведение"). Оба диплома – с отличием.

Карьерный путь

2007 год – сотрудник одного из департаментов Министерства регионального развития и строительства Украины и Кабинета Министров Украины.

2009-2011 гг. – деятельность в ряде коммерческих компаний.

2013-2014 гг. — советник председателя Кировоградской областной государственной администрации.

2015-2019 гг. — директор и управляющий партнер консалтинговой компании Ukrainian Politconsulting Group. Отметим, что основал Разумков ее вместе с нынешними нардепами-"слугами" Василием Моканом и Нелли Яковлевой (одни из немногих, кто выступил против отставки спикера).

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Политическая деятельность

С 2006 года начал работать в избирательных кампаниях. До 2010 года состоял в "Партии регионов". Покинул политсилу после победы Виктора Януковича на президентских выборах. Как отмечал Разумков, к регионалам присоединился, поскольку не поддерживал политический курс Виктора Ющенко.

После выхода из партии сотрудничал до 2014 года с Сергеем Тигипко (тогдашний вице-премьер-министр).

Работа в команде Зеленского

Политтехнолог Разумков был одной из ключевых фигур во время предвыборной кампании Зеленского. Был спикером избирательного штаба кандидата. В списке партии "Слуга народа" шел под первым номером, в мае-ноябре 2019 года возглавлял политсилу.

Зеленский и Разумков в 2019 году

29 августа 2019 года – занял кресло спикера парламента. Тогда его кандидатуру поддержало рекордное число парламентариев – 382 нардепа.

Спустя два года работы отправлен в отставку. Основной причиной в "Слуге народа" называют расхождение позиций политической силы и спикера. В своей речи перед голосованием за отставку Разумков напомнил об обещании президента и его партии, вызвав аплодисменты в зале.

Когда случился раскол между Разумковым и Зеленским

За последний год президент и глава ВРУ существенно отдалились. Разумков критиковал гаранта за идею о референдуме по "стене" для Донбасса, а также выступал с критикой процедуры принятия "антиолигархического" закона, инициированного Зеленским. Последняя позиция, считают в "Слуге народа", и привела к окончательному расколу между президентом и спикером. Источники "Телеграфа" сообщали, что между Зеленским и Разумковым состоялся эмоциональный разговор, после которого они перестали общаться. Кроме того, в партии не раз отмечали, что Разумков стал работать с заделом на будущую самостоятельную политическую деятельность, оторвавшись от команды "слуг" и ее планов. Да и сам Зеленский на съезде "слуг" в Трускавце говорил, мол, если Разумков не хочет работать в команде, то ему следует искать другую. Также президент считает ошибкой спикера вынесения внутренних несогласий в публичную плоскость.

Личная жизнь

Разумков женат на Юлии Чайке (ее отец – экс-мэр Николаева Владимир Чайка). Вместе с супругой воспитывают двух сыновей – Александра и Алексея.

Разумков с семьей

СМИ писали, что Разумков не общается со своим братом по отцу – Глебом Разумковым. Журналисты сообщали, что Глеб в 1998 году родился в гражданском браке отца Разумкова с главредом "Зеркала недели" Юлией Мостовой. Позже Глеба усыновил второй супруг Юлии, известный политик Анатолий Гриценко.

Декларация

Среди имущества Разумкова: домовладение площадью 492 "квадрата" и стоимостью 2,9 млн гривен, офис на 75 кв. метров, две квартиры на 79, 166 "квадратов" и земельный участок площадью 1000 кв. метров. У жены в собственности три квартиры, жилой дом и земельный участок, также арендует один участок земли и четыре помещения (два из которых – нежилые).

Передвигается Разумков на Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, Toyota Camry (2012 год), а также на авто супруги – Tesla Model S и BMW X5 2017 и 2016 годов выпуска соответственно.

В банке Разумков хранит около 178 тыс. гривен, 454 евро, 694 доллара. Наличными – 28,5 миллиона гривен, 75 тыс. долларов. У его супруги около 26 тыс. гривен и 839 евро на банковских счетах, в наличном виде – 970 тыс. гривен, 140 тыс. долларов, 45 тыс. евро.