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Це кіно я вже бачив: Зеленський відмахнувся від розслідування про офшори

Автор
Валерія Куценко
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Зеленський заперечує, що він або його оточення відмивали кошти Новина оновлена 17 жовтня 2021, 22:00
Зеленський заперечує, що він або його оточення відмивали кошти

За два роки на нього не змогли знайти нового компромату, стверджує гарант

Президент України Володимир Зеленський вперше висловився про розслідування, яке випустили журналісти в рамках "Досьє Пандори" про його офшорні рахунки.

Про це він розповів увечері 17 жовтня в ефірі каналу ICTV, повідомляє "Телеграф".

Український лідер згадав свого попередника Петра Порошенка і зауважив, що той вже висвітлював в 2019 році ту ж офшорну історію на підконтрольних каналах, і нове розслідування показує, що досі на нього більше нічого не знайшли.

"Все те ж кіно я бачив, — заявив Зеленський. — Все це стара історія".

Він додав, що сам побудував бізнес з нуля, і ні він, ні члени його команди "Квартал 95" не займалися відмиванням коштів.

Офшори ж були вимушеним заходом для структуризації бізнесу за часів президентства Віктора Януковича, коли здійснювався тиск на нього.

Нагадаємо, що 3 жовтня Slidstvo.Info випустило фільм-розслідування про офшори Зеленського "Офшор 95", після чого в той же день всесвітньо відомі ЗМІ опублікували "Досьє Пандори", в якому був компромат як на президента України, так і на безліч інших відомих публічних особистостей.

Як розповідали експерти "Телеграфу", офшорний скандал ще може обернутися катастрофою для Зеленського.

Теги:
#Петро Порошенко #Офшори #Володимир Зеленський
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