Це кіно я вже бачив: Зеленський відмахнувся від розслідування про офшори

За два роки на нього не змогли знайти нового компромату, стверджує гарант

Президент України Володимир Зеленський вперше висловився про розслідування, яке випустили журналісти в рамках "Досьє Пандори" про його офшорні рахунки.

Про це він розповів увечері 17 жовтня в ефірі каналу ICTV, повідомляє "Телеграф".

Український лідер згадав свого попередника Петра Порошенка і зауважив, що той вже висвітлював в 2019 році ту ж офшорну історію на підконтрольних каналах, і нове розслідування показує, що досі на нього більше нічого не знайшли.

"Все те ж кіно я бачив, — заявив Зеленський. — Все це стара історія".

Він додав, що сам побудував бізнес з нуля, і ні він, ні члени його команди "Квартал 95" не займалися відмиванням коштів.

Офшори ж були вимушеним заходом для структуризації бізнесу за часів президентства Віктора Януковича, коли здійснювався тиск на нього.

Нагадаємо, що 3 жовтня Slidstvo.Info випустило фільм-розслідування про офшори Зеленського "Офшор 95", після чого в той же день всесвітньо відомі ЗМІ опублікували "Досьє Пандори", в якому був компромат як на президента України, так і на безліч інших відомих публічних особистостей.

Як розповідали експерти "Телеграфу", офшорний скандал ще може обернутися катастрофою для Зеленського.