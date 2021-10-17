Це кіно я вже бачив: Зеленський відмахнувся від розслідування про офшори
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За два роки на нього не змогли знайти нового компромату, стверджує гарант
Президент України Володимир Зеленський вперше висловився про розслідування, яке випустили журналісти в рамках "Досьє Пандори" про його офшорні рахунки.
Про це він розповів увечері 17 жовтня в ефірі каналу ICTV, повідомляє "Телеграф".
Український лідер згадав свого попередника Петра Порошенка і зауважив, що той вже висвітлював в 2019 році ту ж офшорну історію на підконтрольних каналах, і нове розслідування показує, що досі на нього більше нічого не знайшли.
"Все те ж кіно я бачив, — заявив Зеленський. — Все це стара історія".
Він додав, що сам побудував бізнес з нуля, і ні він, ні члени його команди "Квартал 95" не займалися відмиванням коштів.
Офшори ж були вимушеним заходом для структуризації бізнесу за часів президентства Віктора Януковича, коли здійснювався тиск на нього.
Нагадаємо, що 3 жовтня Slidstvo.Info випустило фільм-розслідування про офшори Зеленського "Офшор 95", після чого в той же день всесвітньо відомі ЗМІ опублікували "Досьє Пандори", в якому був компромат як на президента України, так і на безліч інших відомих публічних особистостей.
Як розповідали експерти "Телеграфу", офшорний скандал ще може обернутися катастрофою для Зеленського.
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