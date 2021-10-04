"Це може обернутися катастрофою для Зеленського": чим загрожує президенту офшорний скандал

"Телеграф" з’ясував, як офшорні гри Зеленського можуть відбитися на його підтримці в Україні

У неділю, 3 жовтня, український медіапростір заполонила інформація про те, що руки журналістів потрапили мільйони документів про тіньові угоди. Серед фігурантів так званих "документів Пандори" (Pandora Papers) — мільярдери, глави країн світу і високопоставлені чиновники, включаючи українського президента Володимира Зеленського. Стаття на сайті The Guardian, яку представив своїм читачам "Телеграф", розкриває подробиці зв’язків президента Зеленського з офшорними компаніями.

Експерти розповіли "Телеграфу", чи вплине розслідування Pandora Papers на ставлення людей до Зеленського, а також спрогнозували, як буде діяти президент і його оточення.

Політичний експерт Михайло Чаплига вважає, що все залежить від того, наскільки ЗМІ, медіа підхоплять цю інформацію, а також — як політичні опоненти візьмуть її на озброєння.

"Якщо підхоплять, це може обернутися катастрофою для Зеленського. Якщо не підхоплять, то подібна інформація не нанесе йому особливого збитку. Хоч, звичайно, буде використовуватися опонентами", — розмірковує експерт.

Він підкреслює, що насправді, в "документах Пандори" ніякого криміналу немає. У багатьох країнах те, чим займався, згідно з ними, Зеленським, називається податкова оптимізація. Але питання лежить в моральній площині, підкреслює Михайло Чаплига. І в цьому бачить проблематичність цієї інформації саме для Зеленського.

"Голка Кощія, слабке місце Зеленського в тому, що він йшов у владу на образі Голобородька з серіалу "Слуга народу". Такий собі простий хлопець, без офшорів, без особливого стану. У своїх промовах стверджував, що всі повинні платити податки, що у нас має бути прозора, чесна держава, — нагадує експерт. — При цьому останнім часом він і його команда розгорнули величезну компанію по оподаткуванню ФОПів, звичайних громадян. Йде стрімке розширення податкової бази. Україну завішали бордами в стилі: якщо не платиш податки, то відняв хліб у пенсіонера, у медика, у вчителя… і раптом з’являється інформація про те, що він сам займався податковою оптимізацією. По суті, не платив податки в своїй країні, збагачувався. І виходить, тим самим крав хліб у пенсіонерів, вчителів і так далі".

За словами Михайла Чаплиги, йде підрив основи образу Зеленського. Якщо технологічним мовою — деконструкція образу. І в цьому — головний збиток Pandora Papers безпосередньо для українського президента.

"Це може призвести до повалення, як було свого часу з Порошенком. Причому хочу звернути увагу, що гра в повалення Порошенка почалася з подачі Льовочкіна, який сьогодні наближений до Зеленського. І сценарій якимось чарівним чином повторюється", — акцентує експерт.

Другим важливим моментом він називає те, що, можливо, через Зеленського відмивалися гроші Коломойського.

"Згідно з оприлюдненими документами, там досить крупна сума проходила. І це значить, що вони скуті одним ланцюгом. І всі розповіді про боротьбу з олігархами, м’яко кажучи, не спроможні", — підкреслює Михайло Чаплига.

Прогнозуючи реакцію електорату, він зазначив, що історично в нашій країні не люблять людей багатих.

"Асоціюється з тим, що раз багатий, значить, вкрав щось. Зеленського сприймали нормально в цьому плані, до тих пір, поки вважали, що він заробив свої статки своїми репризами, Кварталом і так далі. Як тільки стане відомо, що він збивав стан ще й шляхом відхилення від податків і відмивання грошей Коломойського, він автоматично стає в один ряд з тими "кровожерами", які захопили владу в Україні — олігархи, бандити і так далі. Це може зіграти ключову роль у зміні електоральних симпатій, — припускає експерт. — з образу "свого хлопця", "з народу", який своєю працею всього добився, Зеленський може перетворитися в "кровопийцу", в свого опонента, з яким він як би воював. І це може перекинути його електоральну підтримку. Але, акцентую, все залежить від того, наскільки ЗМІ це підхоплять і наскільки опозиційні політики візьмуть цю інформацію на озброєння".

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко більш ніж упевнений, що ця ситуація вплине на рейтинг президента. І він знизиться. Але принципово не посиплеться.

Аналізуючи скандал з "документами Пандори", Віктор Бобиренко виділив п’ять важливих моментів.

1. У Зеленського є цільова електоральна аудиторія 15-17%, на яку будь-які доводи типу вагнергейта, офшорів, непрофесіоналізму Зеленського як політика — не діють. Тепер з цими документами. Ось же докази, він брав участь в розграбуванні українського народу, вклади з "ПриватБанку" виводилися Коломойським, в тому числі через Зеленського. Але з точки зору цього кістяка Зе-виборців — все нормально. Тобто, у Зеленського сформувалося приватне електоральне ядро, яке зрушити буде дуже важко. Думаю, такі електоральні виміри покажуть зниження рейтингу президента, але не значне.

2. Провідні телеканали — Коломойського, Ахметова, Пінчука, Льовочкіна — влаштують теплу ванну. Особливо розганяти новина не будуть. Хіба що в ток-шоу буде вихоплювати, але перебиватися іншими темами. Що буде доказом, що дані, зазначені в "документах Пандори" — правда.

3. Опозиція за це точно вчепитися. Робитиме на цьому кампанію. Типу: "Дивіться, тут є своя липецька фабрика, свої офшори. Та ще й з доброю доказовою базою".

4. Всі антикорупційні органи будуть робити "біг на місці". І поки Зеленський залишиться президентом, нічого не змінитися. Розслідування проводитимуть так, щоб із Зеленським нічого не сталося.

5. Кількість порушень закону з боку Зеленського і його оточення зашкалює. І "документи Пандори" — лише одна ланка довгого ланцюга. Втрата Зеленським влади призведе до його посадки. І йому нічого не залишається, тільки йти ва-банк. І будь-якими методами, в тому числі з максимальним використанням адмінресурсу, силовиків, чіплятися за владу.

Компромат на офшори президента України випустило 3 жовтня і "Слідство.Інфо".

Причому за пару годин до релізу розслідування, присвячене "документам Пандори", намагалися зірвати.