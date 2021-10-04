"Это может обернуться катастрофой для Зеленского": чем грозит президенту офшорный скандал

"Телеграф" выяснил, как оффшорные игры Зеленского могут отразиться на его поддержке в Украине

В воскресенье, 3 октября, украинское медиапростраство заполонила информация о том, что руки журналистов попали миллионы документов о теневых сделках. Среди фигурантов так называемы "документов Пандоры" (Pandora Papers) – миллиардеры, главы стран мира и высокопоставленные чиновники, включая украинского президента Владимира Зеленского. Статья на сайте The Guardian, которую представил своим читателям "Телеграф", раскрывает подробности связей президента Зеленского с оффшорными компаниями.

Эксперты рассказали "Телеграфу", повлияет ли расследование Pandora Papers на отношение людей к Зеленскому, а также спрогнозировали, как будет действовать президент и его окружение.

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что всё зависит от того, насколько СМИ, медиа подхватят эту информацию, а также – как политические оппоненты возьмут ее на вооружение.

"Если подхватят, это может обернуться катастрофой для Зеленского. Если не подхватят, то подобная информация не нанесет ему особого ущерба. Хоть, конечно, будет использоваться оппонентами", – размышляет эксперт.

Он подчеркивает, что на самом деле, в "документах Пандоры" никакого криминала нет. Во многих странах то, чем занимался, согласно им, Зеленским, называет налоговая оптимизация. Но вопрос лежит в моральной плоскости, подчеркивает Михаил Чаплыга. И в этом видит проблематичность этой информации именно для Зеленского.

"Игла Кощея, слабое место Зеленского в том, что он шел во власть на образе Голобородько из сериала "Слуга народа". Такой себе простой парень, без оффшоров, без особого состояния. В своих речах утверждал, что все должны платить налоги, что у нас должно быть прозрачное, честное государство, – напоминает эксперт. – При этом в последнее время он и его команда развернули огромную компанию по налогообложению ФОПов, обычных граждан. Идет стремительное расширение налоговой базы. Украину заставили бордами в стиле: если не платишь налоги, то отнял хлеб у пенсионера, у медика, у учителя… И вдруг появляется информация о том, что он сам занимался налоговой оптимизацией. По сути, не платил налоги в собственной стране, обогащался. И получается, тем самым воровал хлеб у пенсионеров, учителей и так далее".

По словам Михаил Чаплыги, идет подрыв основы образа Зеленского. Если технологическим языком – деконструкция образа. И в этом – главный ущерб Pandora Papers непосредственно для украинского президента.

"Это может привести к свержению, как было в свое время с Порошенко. Причем хочу обратить внимание, что игра в свержение Порошенко началась с подачи Левочкина, который сегодня приближен к Зеленскому. И сценарий каким-то волшебным образом повторяется", – акцентирует эксперт.

Вторым важным моментом он называет то, что, возможно, через Зеленского отмывались деньги Коломойского.

"Согласно обнародованным документам, там достаточно крупна сумма проходила. И это значит, что они скованы одной цепью. И все рассказы о борьбе с олигархами, мягко говоря, не состоятельны", – подчеркивает Михаил Чаплыга.

Прогнозируя реакцию электората, он отметил, что исторически в нашей стране не любят людей богатых.

"Ассоциируется с тем, что раз богатый, значит, украл что-то. Зеленского воспринимали нормально в этом плане, до тех пор, пока считали, что он заработал свое состояние своими репризами, Кварталом и так далее. Как только станет известно, что он сколачивал состояние еще и путем отклонения от налогов и отмывания денег Коломойского, он автоматически становится в один ряд с теми "кровопийцами", которые захватили власть в Украине – олигархи, бандиты и так далее. Это может сыграть ключевую роль в изменении электоральных симпатий, – предполагает эксперт. – Из образа "своего парня", "из народа", который своим трудом всего добился, Зеленский может превратиться в "кровопийцу", в своего оппонента, с которым он как бы воевал. И это может опрокинуть его электоральную поддержку. Но, акцентирую, всё зависит от того, насколько СМИ это подхватят и насколько оппозиционные политики возьмут эту информацию на вооружение".

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко более чем уверен, что эта ситуация повлияет на рейтинг президента. И он снизится. Но принципиально не посыплется.

Анализируя скандал с "документами Пандоры", Виктор Бобыренко выделил пять важных моментов.

1. У Зеленского есть целевая электоральная аудитория 15-17%, на которую любые доводы типа вагнергейта, оффшоров, непрофессионализма Зеленского как политика – не действуют. Теперь с этими документами. Вот же доказательства, он участвовал в разграблении украинского народа, вклады с "ПриватБанка" выводились Коломойским, в том числе через Зеленского. Но с точки зрения этого костяка Зе-избирателей – всё нормально. То есть, у Зеленского сформировалось личное электоральное ядро, которое сдвинуть будет очень тяжело. Думаю, следующие электоральные замеры покажут снижение рейтинга президента, но не значительное.

2. Ведущие телеканалы – Коломойского, Ахметова, Пинчука, Левочкина – устроят теплую ванну. Особо разгонять новость не будут. Разве что в ток-шоу будет выхватываться, но перебиваться другими темами. Что будет доказательством, что данные, изложенные в "документах Пандоры" – правда.

3. Оппозиция за это точно вцепиться. Будет делать на этом кампанию. Типа: "Смотрите, тут есть своя липецкая фабрика, свои оффшоры. Да еще и с хорошей доказательной базой".

4. Все антикоррупционные органы будут делать "бег на месте". И пока Зеленский останется президентом, ничего не измениться. Расследование будут проводить так, чтобы с Зеленским ничего не случилось.

5. Количество нарушений закона со стороны Зеленского и его окружения зашкаливает. И "документы Пандоры" – лишь одно звено длинной цепи. Утрата Зеленским власти приведет к его посадке. И ему ничего не остается, только идти ва-банк. И любыми методами, в том числе с максимальным использованием админресурса, силовиков, цепляться за власть.

Компромат на офшоры президента Украины выпустило 3 октября и "Слідство.Інфо".

Причем за пару часов до релиза расследование, посвященное "документам Пандоры", пытались сорвать.