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Самый ожидаемый фильм в Украине: что сулит украинской власти расследование Bellingcat о ЧВК "Вагнер"
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Самый ожидаемый фильм в Украине: что сулит украинской власти расследование Bellingcat о ЧВК "Вагнер"

Самый ожидаемый фильм в Украине: что сулит украинской власти расследование Bellingcat о ЧВК "Вагнер"
19:33 Сегодня Телеграф

Фильм-расследование о срыве в 2020 году операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который должен был выйти 15 марта, перенесли. По некоторым данным, во время досъемок командой Bellingcat будет записана позиция Офиса президента Владимира Зеленского.

Есть ли вероятность закулисных торгов между украинским руководством (которое может быть замешано в "сливе" операции) и Западом (который стоит за расследованием)? Какие могут быть последствия выхода фильма – в том или ином варианте? Своим мнением с "Телеграфом" поделилась аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно.

"Не думаю, что причиной переноса выхода расследования стали торги украинской власти с представителями Запада, с теми, кто делал фильм. Но показ мог быть отложен в соответствии с рекомендациями влиятельных западных персоналий. В силу активной геополитической ситуации в целом – в США, Европе, в их отношения с РФ, внутри самой России, внутри Украины, включая обострения на Донбассе. К тому же, как уже заявили создатели фильма, в Украине к нему повышенное внимание. Учитывая такой "перегрев", не исключаю, что могли быть рекомендации отложить премьеру. Но это не значит, что он не будет показан. Тем более, что продолжается накопление материалов, берутся новые интервью", – отмечает Олеся Яхно.

По ее словам, в отличие от украинской власти, расследователи понимают, что утаить информацию невозможно. И если вы что-то предпринимаете, тот же торг, это станет известно.

"Думаю, последствия выхода фильма, когда бы это не произошло, будут в имиджевом плане не лучшими для украинской власти, – продолжает аналитик. – Она, напомню, отрицала спецоперацию. Обвиняла тех, кто говорит о ней (Бутусов и другие), что они действуют в русле российской пропаганды. Но уже, похоже, понятно, что такая спецоперация была. Однако вместо того, чтобы объяснить какие-то моменты, снять вопросы – у нас заняли тактику обвинений. Это было ошибкой. Если спецоперация проводилась с участием спецслужб других стран, рано или поздно эта тема была бы озвучена. А так – вранье бьет по имиджу украинской власти, по имиджу Украины в целом. Что касается "слива" операции. Тут два варианта. Или это был определенный человек и он должен быть назван, найден и наказан. Или украинская власть сознательно остановила спецоперацию, по каким-то причинам. И не смогла толком объяснить, почему это сделала. В итоге всё выглядело как "слив", "вагнеровцы" вышли сухими из воды, а основной удар теперь держать именно украинской власти".

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что команда Bellingcat, ранее расследовавшая сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, работает над документальным фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК "Вагнер".

3 марта 2021 года в Государственном бюро расследований заявили, что в рамках расследования дела о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера допрашивается ряд лиц, в том числе глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинский журналист Дмитрий Гордон уверял, что 15 марта станет "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины, уточнив, что речь о выходе фильма о провале спецоперации по поимке "вагнеровцев".

Но премьеру перенесли. Насколько этот фильм может быть судьбоносным для Украины в целом и главы Офиса президента – Андрея Ермака – в частности, разбирался "Телеграф".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Расследование, Олеся Яхно, Bellingcat, ЧВК Вагнера.
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