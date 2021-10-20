"Слуга народа" Буймистер после изгнания из фракции засветилась с Порошенко (эксклюзивные фото)

Разговор состоялся возле Петра Порошенко.

Народный депутат Украины Людмила Буймистер, после исключения из фракции "Слуга народа", засветилась в компании сопредседателя парламентской фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова.

Заснять их удалось корреспонденту "Телеграфа" в Верховной Раде.

Как видно на снимках, разговор между ними проходил в секторе, где расположены места нардепов "ЕС", в непосредственной близости от пятого президента Петра Порошенко, который впрочем в их диалоге не участвовал.

Буймистер и Герасимов

Буймистер и Герасимов

Людмила Буймистер

Как известно, Буймистер была исключена из "СН" 19 октября. По ее словам, это связано с тем, что она часто на телевидении высказывала мнение, расходящееся с позицией фракции.

Кроме того, она неоднократно голосовала против продвигаемых "слугами" законопроектов и решений. Среди таковых: голосование по "закону об олигархах" и отставке бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Стоит отметить, что из-за частого голосования против принципиальных для партии законопроектов, Буймистер даже получила от коллег шуточную премию "Красная кнопка года".