Укр

Сближается с Порошенко? Разумков в Раде засветился в неожиданной компании (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
46
Порошенко и Разумков
Порошенко и Разумков

Нардепы провели разговор вдали от посторонних глаз.

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, которого отправили в отставку 7 октября, засветился в сессионном зале в компании бывшего президента Петра Порошенко.

Заснять их удалось корреспонденту "Телеграфа".

Как видно на фото, их разговор состоялся наедине, а Порошенко при этом вовсе зашел за колонну подальше от посторонних взглядов.

Порошенко и Разумков
Порошенко и Разумков
Порошенко и Разумков
Порошенко и Разумков

Примечательно, что во время голосования по отставке Разумкова, "Европейская солидарность" всем составом проголосовала против.

Стоит отметить, что отстранение Разумкова от должности произошло на фоне обострения отношений между ним и другими челнами "Слуги народа". В частности об этом свидетельствуют его перепалки с главой финансового комитета ВР Даниилом Гетманцевым, а также с главой фракции "СН" Давидом Арахамией.

Что касается Разумкова, то он после отставки прямо заявил, что будет формировать собственную команду и намекнул, что возможно будет баллотироваться в президенты. Вместе с тем источники "Телеграфа" в Раде рассказали, что медийную поддержку ему готов оказать олигарх Ринат Ахметов.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Теги:
#Верховная Рада #Петр Порошенко #Дмитрий Разумков
Роман Абрамовский
Политика
Министр Абрамовский подал в отставку — информация "Телеграфа" подтвердилась
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Роман Абрамовский
Министр Абрамовский подал в отставку — информация "Телеграфа" подтвердилась
Дата публикации
Категория
Рейды полиции.
В "оранжевых" областях полиция может ввести коронавирусные рейды: названо условие
Дата публикации
Категория
Лидерами по вакцинации в Украине стали области, которые вошли в "красную" зону
Массовая вакцинация началась: за неделю хотят привить от COVID-19 1,5 млн украинцев
Дата публикации
Категория
Новоизбранный первый вице-спикер ВРУ
В Украине избрали первым вице-спикером главу "Слуги народа": что теперь будет с партией (фото)
Дата публикации
Категория
Украина и страны НАТО неуклонно сближаются, что не может не бесить Кремль
Украина, НАТО и Россия: идет многосторонняя, многоходовая игра