Сближается с Порошенко? Разумков в Раде засветился в неожиданной компании (фото)
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Нардепы провели разговор вдали от посторонних глаз.
Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, которого отправили в отставку 7 октября, засветился в сессионном зале в компании бывшего президента Петра Порошенко.
Заснять их удалось корреспонденту "Телеграфа".
Как видно на фото, их разговор состоялся наедине, а Порошенко при этом вовсе зашел за колонну подальше от посторонних взглядов.
Примечательно, что во время голосования по отставке Разумкова, "Европейская солидарность" всем составом проголосовала против.
Стоит отметить, что отстранение Разумкова от должности произошло на фоне обострения отношений между ним и другими челнами "Слуги народа". В частности об этом свидетельствуют его перепалки с главой финансового комитета ВР Даниилом Гетманцевым, а также с главой фракции "СН" Давидом Арахамией.
Что касается Разумкова, то он после отставки прямо заявил, что будет формировать собственную команду и намекнул, что возможно будет баллотироваться в президенты. Вместе с тем источники "Телеграфа" в Раде рассказали, что медийную поддержку ему готов оказать олигарх Ринат Ахметов.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
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