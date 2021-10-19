Сближается с Порошенко? Разумков в Раде засветился в неожиданной компании (фото)

Нардепы провели разговор вдали от посторонних глаз.

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, которого отправили в отставку 7 октября, засветился в сессионном зале в компании бывшего президента Петра Порошенко.

Заснять их удалось корреспонденту "Телеграфа".

Как видно на фото, их разговор состоялся наедине, а Порошенко при этом вовсе зашел за колонну подальше от посторонних взглядов.

Порошенко и Разумков

Порошенко и Разумков

Примечательно, что во время голосования по отставке Разумкова, "Европейская солидарность" всем составом проголосовала против.

Стоит отметить, что отстранение Разумкова от должности произошло на фоне обострения отношений между ним и другими челнами "Слуги народа". В частности об этом свидетельствуют его перепалки с главой финансового комитета ВР Даниилом Гетманцевым, а также с главой фракции "СН" Давидом Арахамией.

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Что касается Разумкова, то он после отставки прямо заявил, что будет формировать собственную команду и намекнул, что возможно будет баллотироваться в президенты. Вместе с тем источники "Телеграфа" в Раде рассказали, что медийную поддержку ему готов оказать олигарх Ринат Ахметов.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"