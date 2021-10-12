Разумков VS Гетманцев. Политики устроили перепалку в прямом эфире (видео)

Нардепы пытались выяснить, кто больше нарушил ценности "Слуг народа"

После того, как Дмитрий Разумков покинул пост председателя Верховной Рады, его отношения с некоторыми депутатами от фракции "Слуга народа" только ухудшились. В частности, экс-спикер парламента поссорился с главой финансового комитета Даниилом Гетманцевым.

Словесная перепалка произошла в эфире программы "Свобода слова" на ICTV вечером в понедельник, 11 октября.

Гетманцев обвинил Разумкова в том, что он стал "спикером оппозиции", а причиной этого якобы стала "плохая компания", в которую попал председатель ВР. Кроме того, по мнению нардепа, Разумков предал ценности, с которыми "Слуги народа" шли на выборы.

В ответ на это Дмитрий Разумков отметил, что именно монобольшинство отошло от ценностей и обещаний, которые звучали во время избирательной кампании, а спикер как раз остался при них.

"Я не помню в нашей с вами программе, что СНБО у нас равняется суд: это раз. Два: подмена понятий — это очень удобно. Когда вы мне рассказываете о командной игре, я что-то не помню в Конституции, что председатель Верховной Рады должен быть командой... Он должен работать в пределах своих полномочий. Если мы говорим о подходах, то подход у нас был один для всех: это закон. Но, к сожалению, вы отошли от этого подхода. Сегодня своими желаниями подменяете то, с чем мы действительно шли на выборы", — сказал Разумков.

В какой-то момент политики перешли на повышенные тона. Разумков обвинил "Слугу народа" в том, что фракция творит беззаконие в стране, а Гетманцев посоветовал Разумкову "заниматься реформами, а не корчить из себя жертву".

Напомним, 7 октября в Верховной Раде произошла резонансная отставка спикера Дмитрия Разумкова, перед которой он взял слово и зачитал предвыборную программу партии "Слуга народа". Разумком "уколол" нардепов, что они не выполняют обещанного.

"За" отставку Разумкова проголосовали 284 человека. Как это было — в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".

Уже на следующий день, 8 октября, кресло Дмитрия Разумкова занял Руслан Стефанчук. Именно его кандидатуру называли наиболее вероятной и все прогнозы таки оправдались.

Ранее "Телеграф" сообщал, с кем Разумков будет строить новую партию и дадут ли денег олигархи.