Разумков VS Гетманцев. Політики влаштували перепалку у прямому ефірі (відео)

Нардепи намагалися з'ясувати, хто більше порушив цінності "Слуг народу"

Після того, як Дмитро Разумков покинув пост голови Верховної Ради, його стосунки з деякими депутатами від фракції "Слуга народу" лише погіршилися. Зокрема, екс-спікер парламенту посварився з головою фінансового комітету Данилом Гетманцевим.

Словесна перепалка відбулася у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV ввечері у понеділок, 11 жовтня.

Гетманцев звинуватив Разумкова у тому, що він став "спікером опозиції", а причиною цього нібито стала "погана компанія", у яку потрапив голова ВР. Крім того, на думку нардепа, Разумков зрадив цінностям, з якими "Слуги народу" йшли на вибори.

У відповідь на це Дмитро Разумков зазначив, що саме монобільшість відійшла від цінностей і обіцянок, які звучали під час виборчої кампанії, а спікер як раз залишився при них.

"Я не памʼятаю у нашій з вами програмі, що РНБО у нас дорівнює суд: це раз. Два: підміна понять – це дуже зручно. Коли ви мені розповідаєте про командну гру, я щось не памʼятаю в Конституції, що голова Верховної Ради повинен бути командою… Він повинен працювати в межах своїх повноважень. Якщо ми говоримо про підходи, то підхід у нас був один для всіх: це закон. Але, на жаль, ви відійшли від цього підходу. Сьогодні своїми бажаннями підмінюєте те, з чим ми дійсно йшли на вибори", – відповів Разумков.

У якийсь момент політики перейшли на підвищені тони. Разумков звинуватив "Слугу народу" у тому, що фракція творить беззаконня в країні, а Гетманцев порадив Разумкову "займатися реформами, а не корчити з себе жертву".

Нагадаємо, 7 жовтня у Верховній Раді відбулася резонансна відставка спікера Дмитра Разумкова, перед якою він взяв слово та зачитав передвиборчу програму партії "Слуга народу". Разумком "вколов" нардепів, що вони не виконують обіцяного.

"За" відставку Разумкова проголосували 284 людини. Як це було — у ексклюзивному фоторепортажі "Телеграфа".

Вже наступного дня, 8 жовтня, крісло Дмитра Разумкова зайняв Руслан Стефанчук. Саме його кандидатуру називали найімовірнішою і всі прогнози таки справдилися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, з ким Разумков будуватиме нову партію і чи дадуть грошей олігархи.