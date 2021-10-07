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Президент втомився слухати поради: Разумков розповів, як "перестав подобатися" Зеленському та Єрмаку

Автор
Валерія Куценко
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Дмитро Разумков очолював парламент трохи більше двох років
Дмитро Разумков очолював парламент трохи більше двох років

В руках глави ОП зараз зосереджено надто багато влади, впевнений політик

Колишній спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, якого тільки сьогодні відправили у відставку з посади, вважає, що його дії не подобалися президенту Володимиру Зеленському та голові його офісу Андрію Єрмаку.

Таку думку він висловив після відходу з поста в інтерв’ю BBC News Україна, повідомляє "Телеграф".

Відзначимо, що на питання журналіста про те, чи втомився Зеленський слухати точку зору, яка не збігається з його власною, Разумков відповів ствердно.

На його думку, це погано, оскільки конструктивна критика сприяє поліпшенням, в той час як зайва впевненість у власній правоті ставить під загрозу демократію.

Разумков також відмовився давати Зеленському поради як його колишній політтехнолог, аргументуючи це тим, що раз президент не слухав їх раніше, то не варто давати їх і зараз.

Крім того, екс-спікер парламенту висловив думку, що до його відставки доклав руку і Єрмак, якому теж не подобалися його дії.

Разумков погодився з тим, що у глави Офісу президента України зосереджено надто багато каналів впливу на сьогоднішній день, через що Єрмака дійсно можна назвати другою особою в державі.

"Я не вважаю, що це правильно", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф", Верховна Рада відправила Разумкова у відставку 284 голосами, при цьому, залишилося три кандидата на його місце, головним серед яких вважають першого віце-спікера Руслана Стефанчука, що просувається правлячою партією "Слуга народу".

Після своєї відставки Разумков натякнув, що може спробувати піти в президенти.

Теги:
#Верховна Рада #Володимир Зеленський #Дмитро Разумков #Андрій Єрмак
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