Рада тимчасово "обезголовлена": призначення заміни Разумкова відклали
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Можливо, в парламенті поки просто тягнуть час, щоб визначитися, за кого голосувати
У четвер, 7 жовтня, Верховна Рада України не змогла призначити заміну спікеру Дмитру Разумкову, якого раніше в цей же день відправили у відставку.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" із залу засідань.
Відзначається, що спочатку на місце Разумкова хотіли пробитися п’ять кандидатур:
- Руслан Стефанчук ("Слуга народу");
- Ярослав Железняк ("Голос");
- Яна Зінкевич ("Європейська солідарність");
- Гео Лерос;
- Олексій Гончаренко.
Примітно, що якщо перші троє висунулися від фракцій, то останні запропонували кандидатури один одного. Железняк і Гео Лерос пізніше знялися з виборів.
Стефанчука називали найбільш вірогідним новим спікером, і голосування очікувалося вже сьогодні, але о 15-ій годині ведуча раптово перенесла голосування на п’ятницю, 8 жовтня, під приводом, що багато нардепів ще не встигли виступити.
При цьому, з 16:00 Рада знову продовжить роботу, але призначення нового спікера там вже просто не розглядатимуть.
Можна припустити, що в парламенті просто тягнуть час, щоб узгодити, хто як голосуватиме.
Як повідомляв "Телеграф", Разумков в своїй прощальній промові пригадав всі передвиборчі обіцянки президента Володимира Зеленського, і досить неоднозначно натякнув, що збирається спробувати зайняти його місце.
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