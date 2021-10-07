Рада тимчасово "обезголовлена": призначення заміни Разумкова відклали

Можливо, в парламенті поки просто тягнуть час, щоб визначитися, за кого голосувати

У четвер, 7 жовтня, Верховна Рада України не змогла призначити заміну спікеру Дмитру Разумкову, якого раніше в цей же день відправили у відставку.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" із залу засідань.

Відзначається, що спочатку на місце Разумкова хотіли пробитися п’ять кандидатур:

Руслан Стефанчук ("Слуга народу");

("Слуга народу"); Ярослав Железняк ("Голос");

("Голос"); Яна Зінкевич ("Європейська солідарність");

("Європейська солідарність"); Гео Лерос ;

; Олексій Гончаренко.

Примітно, що якщо перші троє висунулися від фракцій, то останні запропонували кандидатури один одного. Железняк і Гео Лерос пізніше знялися з виборів.

Стефанчука називали найбільш вірогідним новим спікером, і голосування очікувалося вже сьогодні, але о 15-ій годині ведуча раптово перенесла голосування на п’ятницю, 8 жовтня, під приводом, що багато нардепів ще не встигли виступити.

При цьому, з 16:00 Рада знову продовжить роботу, але призначення нового спікера там вже просто не розглядатимуть.

Можна припустити, що в парламенті просто тягнуть час, щоб узгодити, хто як голосуватиме.

Як повідомляв "Телеграф", Разумков в своїй прощальній промові пригадав всі передвиборчі обіцянки президента Володимира Зеленського, і досить неоднозначно натякнув, що збирається спробувати зайняти його місце.