Укр

Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
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Депутаты пока не проголосовали за нового председателя Новость обновлена 07 октября 2021, 15:56
Депутаты пока не проголосовали за нового председателя

Возможно, в парламенте пока просто тянут время, чтобы определиться, за кого голосовать

В четверг, 7 октября, Верховная Рада Украины не смогла назначить замену спикеру Дмитрию Разумкову, которого ранее в этот же день отправили в отставку.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала заседаний.

Отмечается, что изначально на место Разумкова хотели пробиться пять кандидатур:

  • Руслан Стефанчук ("Слуга народа");
  • Ярослав Железняк ("Голос");
  • Яна Зинкевич ("Европейская солидарность");
  • Гео Лерос;
  • Алексей Гончаренко.

Примечательно, что если первые трое выдвинулись от фракций, то последние предложили кандидатуры друг друга. Железняк и Гео Лерос позже снялись с голосования.

Стефанчука называли наиболее вероятным новым спикером, и голосование ожидалось уже сегодня, но в 15 часов ведущая внезапно перенесла голосование на пятницу, 8 октября, под предлогом, что многие нардепы еще не успели выступить.

При этом, с 16:00 Рада вновь продолжит работу, но назначение нового спикера там уже просто не будут рассматривать.

Можно предположить, что в парламенте просто тянут время, чтобы согласовать, кто как будет голосовать.

Как сообщал "Телеграф", Разумков в своей прощальной речи припомнил все предвыборные обещания президента Владимира Зеленского, и довольно неоднозначно намекнул, что собирается попробовать занять его место.

Теги:
#Верховная Рада #Дмитрий Разумков
Депутаты пока не проголосовали за нового председателя
Политика
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