Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили

Возможно, в парламенте пока просто тянут время, чтобы определиться, за кого голосовать

В четверг, 7 октября, Верховная Рада Украины не смогла назначить замену спикеру Дмитрию Разумкову, которого ранее в этот же день отправили в отставку.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала заседаний.

Отмечается, что изначально на место Разумкова хотели пробиться пять кандидатур:

Руслан Стефанчук ("Слуга народа");

("Слуга народа"); Ярослав Железняк ("Голос");

("Голос"); Яна Зинкевич ("Европейская солидарность");

("Европейская солидарность"); Гео Лерос ;

; Алексей Гончаренко.

Примечательно, что если первые трое выдвинулись от фракций, то последние предложили кандидатуры друг друга. Железняк и Гео Лерос позже снялись с голосования.

Стефанчука называли наиболее вероятным новым спикером, и голосование ожидалось уже сегодня, но в 15 часов ведущая внезапно перенесла голосование на пятницу, 8 октября, под предлогом, что многие нардепы еще не успели выступить.

При этом, с 16:00 Рада вновь продолжит работу, но назначение нового спикера там уже просто не будут рассматривать.

Можно предположить, что в парламенте просто тянут время, чтобы согласовать, кто как будет голосовать.

Как сообщал "Телеграф", Разумков в своей прощальной речи припомнил все предвыборные обещания президента Владимира Зеленского, и довольно неоднозначно намекнул, что собирается попробовать занять его место.