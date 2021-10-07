Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили
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Возможно, в парламенте пока просто тянут время, чтобы определиться, за кого голосовать
В четверг, 7 октября, Верховная Рада Украины не смогла назначить замену спикеру Дмитрию Разумкову, которого ранее в этот же день отправили в отставку.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала заседаний.
Отмечается, что изначально на место Разумкова хотели пробиться пять кандидатур:
- Руслан Стефанчук ("Слуга народа");
- Ярослав Железняк ("Голос");
- Яна Зинкевич ("Европейская солидарность");
- Гео Лерос;
- Алексей Гончаренко.
Примечательно, что если первые трое выдвинулись от фракций, то последние предложили кандидатуры друг друга. Железняк и Гео Лерос позже снялись с голосования.
Стефанчука называли наиболее вероятным новым спикером, и голосование ожидалось уже сегодня, но в 15 часов ведущая внезапно перенесла голосование на пятницу, 8 октября, под предлогом, что многие нардепы еще не успели выступить.
При этом, с 16:00 Рада вновь продолжит работу, но назначение нового спикера там уже просто не будут рассматривать.
Можно предположить, что в парламенте просто тянут время, чтобы согласовать, кто как будет голосовать.
Как сообщал "Телеграф", Разумков в своей прощальной речи припомнил все предвыборные обещания президента Владимира Зеленского, и довольно неоднозначно намекнул, что собирается попробовать занять его место.
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