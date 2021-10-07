Укр

Разумков после отставки намекнул, что пойдет в президенты

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Разумков не ответил на вопрос прямо, но и не стал отрицать возможность президентства Новость обновлена 07 октября 2021, 12:53
Разумков не ответил на вопрос прямо, но и не стал отрицать возможность президентства

Разумков сравнил свою отставку в Раде с "предохранителем"

После отставки с поста спикера Дмитрий Разумков ответил на вопросы журналистов и намекнул, что может составить конкуренцию президенту Владимиру Зеленскому на следующих выборах.

Заявление теперь уже экс-спикер сделал во время брифинга.

"Президентские выборы ведь еще не начались. Но раньше все что говорили? Говорили, что с главы парламента никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали, а дальше посмотрим", – сказал Разумков.

Журналисты переспросили, можно ли считать этот ответ заявкой на президентские выборы, на что Разумков ответил так: "Предохранитель относительно главы парламента, который никогда не становился президентом, сегодня Рада убрала".

Отметим, что сегодняшнюю прощальную речь в парламенте многие действительно сочли громкой заявкой для продолжения карьеры. Разумков "уколол" нардепов, что они не выполняют обещанного, а также коснулся недавнего скандала с офшорами, назвав их "позором". Он также заявил, что остался прежним и будет выполнять обещанное коллегами еще в 2019 году.

Ранее "Телеграф" писал, что Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний в Верховной Раде на два дня, а в четверг — за день до дня рождения — его отстранили насовсем. Подписи за рассмотрение Радой отставки Разумкова собирались во время выездного заседания "Большой фракции" в Трускавце в первых числах октября.

Теги:
#Выборы #Президент #Дмитрий Разумков #Отставка Разумкова
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