Разумков після відставки натякнув, що піде в президенти

Разумков порівняв свою відставку в Раді з "запобіжником"

Після відставки з поста спікера Дмитро Разумков відповів на питання журналістів і натякнув, що може скласти конкуренцію президенту Володимиру Зеленському на наступних виборах.

Заяву тепер уже екс-спікер зробив під час брифінгу.

"Президентські вибори ще не почалися. Але раніше всі що говорили? Говорили, що з голів парламенту ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали, а далі подивимося", — сказав Разумков.

Журналісти перепитали, чи можна вважати цю відповідь заявкою на президентські вибори, на що Разумков відповів так: "Запобіжник щодо глави парламенту, який ніколи не ставав президентом, сьогодні Рада прибрала".

Відзначимо, що сьогоднішню прощальну промову в парламенті дійсно визнали гучного заявкою для продовження кар’єри. Разумков "вколов" нардепів, що вони не виконують обіцяного, а також торкнувся недавнього скандалу з офшорами, назвавши їх "ганьбою". Він також заявив, що залишився колишнім і буде виконувати обіцяне колегами ще в 2019 році.

Раніше "Телеграф" писав, що Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань у Верховній Раді на два дні, а в четвер — за день до дня народження — його відсторонили назовсім. Підписи за розгляд Радою відставки Разумкова збиралися під час виїзного засідання "Великої фракції" в Трускавці в перших числах жовтня.