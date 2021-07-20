Мендель назвала Єрмака другою особою держави Україна

Колишня спікерка українського лідера Володимира Зеленського Юлія Мендель у своїй новій книзі "Кожен з нас - президент" назвала голову ОП Андрія Єрмака "другою особою держави".

Цитати з книги приводить ЛІГА.net.

Мендель пише, що Єрмак віддана своїм цілям людина з оригінальними підходами до їх вирішення, але навколо нього створено занадто негативний образ.

"Як друга особа держави, він перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз", - йдеться в книжці.

Варто зауважити, що таке формулювання дещо спантеличило українців.

"Офісно-президентська монархія? Або які у вас варіанти? - запитує журналістка Інна Ведерникова. На її думку, можна обговорювати стиль і книгу Мендель, нюанс в іншому: - Якщо в її розумінні голова ОПУ, а не спікер (або прем'єр) друга особа держави, то у нашої держави серйозні проблеми".

"Офісно-президентська форма правління або президентсько-офісна?", "Не книга, а скарбниця факапів", "Шапіто - без слів!", - серед іншого, додали в коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Юлія Мендель відзначилася в ролі ведучої, виступивши на програмі "Велика деолігархалізація".