Займаємо місця в черзі: Мендель після виходу книги задумала зібрати автограф-сесію

Колишня прес-секретар українського лідера Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка після свого відходу з посади написала книгу "Кожен з нас - президент", задумала власну автограф-сесію.

Книга надійшла в продаж тільки 11 липня, проте Мендель вже не терпиться поспілкуватися з читачами.

"Дійсно думаю про автограф-сесію в серпні. Ви вже зможете поділитися вашими думками - а я так чекаю на фідбек!!!" - написала Юлія Мендель на своїй сторінці в "Фейсбуці".

Деякі фолловери в коментарях почали хейтити дівчину і з іронією пишуть, що займають місця в черзі. Втім, інші хвалять і автора, і книгу, пропонуючи збільшити тираж.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Мендель пробувала себе в ролі ведучої телепрограми "Погляд з Банкової" на каналі "ДІМ". Втім, перший випуск потрапив під шквал критики від користувачів мережі.

Після звільнення з посади спікера Зеленського, Мендель написала книгу "Кожен з нас - президент". Однак перші оприлюднені фрагменти книги теж були прохолодно зустрінуті аудиторією.