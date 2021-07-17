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Багато про Зеленського і майже нічого про деолігархалізацію: чим відзначилася Мендель на новій роботі (відео)

Багато про Зеленського і майже нічого про деолігархалізацію: чим відзначилася Мендель на новій роботі (відео)
Оновлено 23:12 Сб, 17 Липень 2021 Телеграф Юлія Мендель

Колишня прес-секретарка українського лідера Володимира Зеленського Юлія Мендель виступила на своїй першій програмі "Велика деолігархалізація".

Вона з'явилася в ефірі "Україна 24" увечері в суботу, 17 липня.

Варто зауважити, що виступ Мендель зайняв близько трьох хвилин, протягом яких вона розповіла, що судова система в Україні - тільки симуляція того, чого насправді не існує.

Далі вона заговорила про протистояння відстороненого Зеленським судді КСУ Олександра Тупицького зі "здоровим глуздом", перерахувавши його "досягнення" і охарактеризував їх як "ляпас українцям".

"Зеленський не бореться з конкретними особами, він змінює систему, і мусив стати на захист держави, на яку замахнувся КСУ на чолі з Тупицьким", - продовжила пояснюватися за колишнього боса Мендель.

Рішення Верховного Суду про визнання неправомірним указу Зеленського про відсторонення Тупицького вона назвала "театром абсурду": "Судді стають на захист корупції, президент їх усуває, їхні колеги-судді поновлюють їх на посадах".

Наприкінці промови вона таки заговорила і про деолігархалізаціі, назвавши очищення судової системи першим кроком до неї.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Мендель відзначилася і книгою "Кожен з нас - президент".

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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КСУ, Юлия Мендель, Володимир Зеленський, Олександр Тупицький.
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