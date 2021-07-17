Мендель нашла новую работу

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что нашла себе новую работу.

Об этом она написала в Фейсбук.

"Я приобщаюсь к команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", которая выходит в эфир каждую субботу в 22:00 на Украина 24 и понедельникам в 0:10 на канале Украина", - написала она.

При этом, дебют в эфире этой программы произойдет уже в субботу, 17 июля.

Напомним, в марте Мендель уже пробовала себя в роли ведущей телепрограммы "Взгляд с Банковой" на канале "ДОМ". Впрочем, первый выпуск попал под шквал критики от пользователей сети.

После увольнения с должности спикера Зеленского, Мендель написала книгу "Каждый из нас - президент".

Первые обнародованные фрагменты книги тоже были прохладно встречены аудиторией.