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Мендель нашла новую работу

Мендель нашла новую работу
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что нашла себе новую работу. 

Об этом она написала в Фейсбук. 

"Я приобщаюсь к команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", которая выходит в эфир каждую субботу в 22:00 на Украина 24 и понедельникам в 0:10 на канале Украина", - написала она. 

При этом, дебют в эфире этой программы произойдет уже в субботу, 17 июля. 

Напомним, в марте Мендель уже пробовала себя в роли ведущей телепрограммы "Взгляд с Банковой" на канале "ДОМ". Впрочем, первый выпуск попал под шквал критики от пользователей сети. 

После увольнения с должности спикера Зеленского, Мендель написала книгу "Каждый из нас - президент". 

Первые обнародованные фрагменты книги тоже были прохладно встречены аудиторией. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 302

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Юлия Мендель.
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