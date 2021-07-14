Верховный Суд признал противоправным решение Зеленского по Тупицкому

Верховный Суд Украины признал противоправным указ украинского лидера Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Об этом 14 июля сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники в ВС.

Отмечается, что Верховный Суд также признал незаконными действия президента в отношении Тупицкого.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил "Интерфакс-Украина", что Зеленский подаст апелляцию на это решение.

"Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение Верховного суда мы не признаем ни в коем случае", - сказал он.

Как сообщал "Телеграф", еще в конце декабря 2020 года Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей судьи КСУ, а 27 марта он отменил указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого.

Тогда же в Конституционном суде заявили, что такие действия президента выходят за рамки его конституционных полномочий, после чего сам Тупицкий подал иск в Верховный Суд.