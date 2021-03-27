Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ (документ)

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого, ранее отстраненного от должности главы суда, судьей Конституционного суда Украины.

Об этом говорится в соответствующем документе, подписанном Зеленским в субботу, 27 марта.

Отметим, что помимо Тупицкого также был отменен указ о назначении судьей КСУ и Александра Касминина.

Поводом для указа Зеленского стало то, что "отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

Как сообщал "Телеграф", после отстранения Тупицкий полетел на отдых в Дубаи. Отдых Тупицкому в ОАЭ "аукнулся" громким скандалом. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки. Также Тупицкого заметили на вечеринке организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.