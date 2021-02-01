Глава КСУ после отстранения пошел разбираться с указом Зеленского в Верховный суд

В Верховный суд Украины поступил иск в котором оспаривается указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об это сообщает пресс-служба Верховного суда в Фейсбук.

В сообщении отмечается, что иск поступил 1 февраля. Его зарегистрировали под номером 9901/20/21.

Агентство "Интерфакс-Украина" обнародовало информацию, что истцом является сам глава КСУ Тупицкий.

Скандал вокруг отстранения Тупицкого начался 27 октября, когда КСУ признал неконституционным закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов.

29 декабря, после срочного заседания СНБО, Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности. При этом, в КСУ заявили, что указ Зеленского не имеет законной силы.

А 19 января ГБР вручило главе КСУ подозрение в совершении уголовных преступлений против правосудия.