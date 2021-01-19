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ГБР огласило подозрение Тупицкому

ГБР огласило подозрение Тупицкому
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф

Следователи Государственного бюро расследований огласили подозрение главе КСУ Александру Тупицкому, ранее отстраненному от должности президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится на официальном сайте бюро.

Его подозревают в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В ГБР подчеркнули, что Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует его невручение и продолжает ходить на работу.

"Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя Суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству", - добавили в ведомстве.

Напомним, глава КСУ Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей, не долго думая полетел на отдых в Дубаи с семьей, фото Тупицкого оттуда в миг разлетелись. Отдых Тупицкому в ОАЭ "аукнулся" еще одним скандалом. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки. 

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили отстраненного главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда и рабочего кабинета.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Подозрение, ГБР, Александр Тупицкий.
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