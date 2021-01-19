ГБР огласило подозрение Тупицкому

Следователи Государственного бюро расследований огласили подозрение главе КСУ Александру Тупицкому, ранее отстраненному от должности президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится на официальном сайте бюро.

Его подозревают в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В ГБР подчеркнули, что Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует его невручение и продолжает ходить на работу.

"Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя Суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству", - добавили в ведомстве.

Напомним, глава КСУ Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей, не долго думая полетел на отдых в Дубаи с семьей, фото Тупицкого оттуда в миг разлетелись. Отдых Тупицкому в ОАЭ "аукнулся" еще одним скандалом. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили отстраненного главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда и рабочего кабинета.