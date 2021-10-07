Президент устал слушать советы: Разумков рассказал, как "разонравился" Зеленскому и Ермаку

В руках главы ОП сейчас сосредоточено слишком много власти, уверен политик

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, которого только сегодня отправили в отставку с должности, считает, что его действия не нравились президенту Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку.

Такое мнение он высказал после ухода с поста в интервью BBC News Україна, сообщает "Телеграф".

Отметим, что на вопрос журналиста о том, устал ли Зеленский слушать точку зрения, которая не совпадает с его собственной, Разумков ответил утвердительно.

По его мнению, это плохо, поскольку конструктивная критика способствует улучшениям, в то время как излишняя уверенность в собственной правоте ставит под угрозы демократию.

Разумков также отказался давать Зеленскому советы как его бывший политтехнолог, аргументируя это тем, что раз президент не слушал их раньше, то не стоит давать их и сейчас.

Кроме того, экс-спикер парламента выразил мнение, что к его отставке приложил руку и Ермак, которому тоже не нравились его действия.

Разумков согласился с тем, что у главы Офиса президента Украины сосредоточено слишком много каналов влияния на сегодняшний день, ввиду чего Ермака действительно можно назвать вторым лицом в государстве.

"Я не считаю, что это правильно", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф", Верховная Рада отправила Разумкова в отставку 284 голосами, при этом, осталось три кандидата на его место, главным среди которых считают первого вице-спикера Руслана Стефанчука, продвигаемого правящей партией "Слуга народа".

После своей отставки Разумков намекнул, что может попробовать пойти в президенты.