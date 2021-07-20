Мендель назвала Ермака вторым лицом государства Украина

Бывшая спикер украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в своей новой книге "Каждый из нас - президент" назвала главу ОП Андрея Ермака "вторым лицом государства".

Цитаты из книги приводит ЛИГА.net.

Мендель пишет, что Ермак преданный своим целям человек с оригинальными подходами к их решению, но вокруг него создан слишком негативный образ.

"Как второе лицо государства, он перебрал на себя ответственность за множество политических кризисов", - говорится в книжке.

Стоит заметить, что такая формулировка несколько озадачила украинцев.

"Офисно-президентская монархия? Или какие у вас варианты? - спрашивает журналистка Инна Ведерникова. По ее мнению, можно обсуждать стиль и книгу Мендель, нюанс в другом: - Если в ее понимании глава ОПУ, а не спикер (или премьер) второе лицо государства, то у нашего государства серьезные проблемы".

"Офисно-президентская форма правления или президентско-офисная?", "Не книга, а кладезь факапов", "Шапито - без слов!", - среди прочего, добавили в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее Юлия Мендель отличилась в роли ведущей, выступив на программе "Большая деолигархализация".