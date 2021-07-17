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Много про Зеленского и почти ничего о деолигархализации: чем отличилась Мендель на новой работе (видео)

Много про Зеленского и почти ничего о деолигархализации: чем отличилась Мендель на новой работе (видео)
23:03 Сегодня Телеграф Юлия Мендель

Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила на своей первой программе "Большая деолигархализация".

Она появилась в эфире "Украина 24" вечером в субботу, 17 июля.

Стоит заметить, что выступление Мендель заняло около трех минут, в течение которых она рассказала, что судебная система в Украине - только симуляция того, чего на самом деле не существует.

Дальше она заговорила о противостоянии отстраненного Зеленским судьи КСУ Александра Тупицкого со "здравым смыслом", перечислив его "достижения" и охарактеризовав их как "пощечину украинцам".

"Зеленский не борется с отдельными личностями, он меняет систему, и вынужден был встать на защиту государства, на которое замахнулся КСУ во главе с Тупицким", - продолжила объясняться за бывшего босса Мендель.

Решение Верховного Суда о признании неправомерным указа Зеленского об отстранении Тупицкого она назвала "театром абсурда": "Судьи становятся на защиту коррупции, президент их отстраняет, их коллеги-судьи восстанавливают их на должностях".

В конце речи она таки заговорила и о деолигархализации, назвав очистку судебной системы первым шагом к ней.

Как сообщал "Телеграф", ранее Мендель отличилась и книгой "Каждый из нас - президент".

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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КСУ, Владимир Зеленский, Александр Тупицкий, Юлия Мендель.
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