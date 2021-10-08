Підсумки дня 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, підозра Медведчуку, Стефанчук — новий спікер Ради

Вечірній дайджест головних новин 8 жовтня.

Коронавірус в Україні

Нових випадків коронавірусу все більше

В Україні на ранок 8 жовтня зафіксували 16 362 нових випадків коронавірусу. У антилідери вирвалася Одеська область. У Львові оголосили про посилення заходів карантину, а "Укрпошта" відкрила свої відділення для мобільних пунктів вакцинації.

Смерть нардепа Антона Полякова

Полякову через місяць мало виповнитися 34 роки

У ніч на 8 жовтня помер народний депутат Антон Поляков — йому стало погано в таксі. Розглядаються версії хронічної хвороби або отруєння. Розтин встановив, що причиною смерті стала ішемічна хвороба серця.

Нардепу Віктору Медведчуку оголосили нова підозра

Віктор Медведчук

СБУ оголосила про підозру Віктору Медведчуку в державній зраді і сприяння діяльності террористичної організації. На доказ — надала аудіозаписи розмов про "вугільні справи".

Помилування військовослужбовців

Президенту вперше в історії України порекомендували підписати окрему помилування для захисників

Президент України Володимир Зеленський помилував 31 військовослужбовця, які не скоювали тяжких злочинів. Він особисто ознайомився зі справою кожного засудженого.

Призначення нового спікера Ради

Руслан Стефанчук в Раді

Руслан Стефанчук став новим спікером Верховної Ради. За його призначення проголосували 261 нардеп. Проти були тільки троє. Раніше він обіймав посаду першого віцеспікера.

Євробачення-2022

Переможці "Євробачення-2021" — рок-група Måneskin

Євробачення в наступному році прийме італійське місто Турин. Його обрали серед 17 інших міст країни. Фінал пісенного змагання запланований на 14 травня.

Ані Лорак планує давати концерти в Україні

Ані Лорак знову прилетіла до Києва

Ані Лорак заявила, що не давала концерти через те, що інша артистка їй "позаздрила" і "замовила" політичний тиск на співачку. Вона розповіла, що через це зверталася до психолога.

Конфлікт Олександра Петракова та Руслана Малиновського

Олександр Петраков і Руслан Малиновський

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не викликав футболіста Руслана Малиновського в збірну. Коли журналісти спробували дізнатися причину на пресконференції перед матчем з Фінляндією це питання було знято. Футбольні експерти вважають, що між гравцем і тренером склалася патова ситуація і перший крок зробити ніхто не може.