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Новий день — новий рекорд: в Україні захворілих на COVID-19 вчетверо більше, ніж видужалих

Автор
Валерія Куценко
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Новий день — новий рекорд: в Україні захворілих на COVID-19 вчетверо більше, ніж видужалих Новина оновлена 08 жовтня 2021, 08:17

Найбільша захворюваність зараз в Одесі

Станом на ранок п’ятниці, 8 жовтня, динаміка захворюваності коронавірусом в Україні продовжує залишатися невтішною, — за останню добу зафіксували вже понад 16 тисяч нових випадків.

Про це йдеться в ранковому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, що тільки вчора добова кількість хворих на COVID-19 вперше майже за півроку перевищила позначку в 15 тисяч нових випадків, але вже сьогодні це число досягло ще більшого показника.

Всього за останню добу зареєстрували:

  • 16 362 нових випадків;
  • 241 смерть;
  • 3 526 госпіталізацій;
  • 4 720 видужалих.

Варто зауважити, що найбільше нових хворих за останній день було в Одесі, Дніпрі та Львові.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні було багато галасу навколо введення "червоної" зони в відразу двох областях України, проте в останній момент Харків вирішили залишити в "помаранчевій" зоні, хоча показники захворюваності там зовсім сумні.

Судячи зі статистики важких випадків коронавірусу, дуже важко доводиться також у Донецьку та Запоріжжі.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
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