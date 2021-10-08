Новий день — новий рекорд: в Україні захворілих на COVID-19 вчетверо більше, ніж видужалих
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Найбільша захворюваність зараз в Одесі
Станом на ранок п’ятниці, 8 жовтня, динаміка захворюваності коронавірусом в Україні продовжує залишатися невтішною, — за останню добу зафіксували вже понад 16 тисяч нових випадків.
Про це йдеться в ранковому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".
Нагадаємо, що тільки вчора добова кількість хворих на COVID-19 вперше майже за півроку перевищила позначку в 15 тисяч нових випадків, але вже сьогодні це число досягло ще більшого показника.
Всього за останню добу зареєстрували:
- 16 362 нових випадків;
- 241 смерть;
- 3 526 госпіталізацій;
- 4 720 видужалих.
Варто зауважити, що найбільше нових хворих за останній день було в Одесі, Дніпрі та Львові.
Як повідомляв "Телеграф", напередодні було багато галасу навколо введення "червоної" зони в відразу двох областях України, проте в останній момент Харків вирішили залишити в "помаранчевій" зоні, хоча показники захворюваності там зовсім сумні.
Судячи зі статистики важких випадків коронавірусу, дуже важко доводиться також у Донецьку та Запоріжжі.
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