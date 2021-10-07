"Летимо в ковідну катастрофу" — показники захворюваності зросли майже вдвічі за тиждень

За весь час пандемії в Україні коронавірус забрав життя 57 840 чоловік.

Кількість тих, хто заразився коронавірусом в Україні за минулу добу збільшилася на більш ніж 15 тисяч. Добовий приріст захворюваності — на 40% вище ніж тиждень тому.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав системний аналітик Євген Істребін.

Згідно з його даними кількість госпіталізованих пацієнтів досягла 26012, цей показник за тиждень виріс на + 37%. Майже так само збільшилася кількість людей, які потрапляють до лікарні з COVID-19 кожен день — на 36%.

Він зазначив, що Україна "на всіх парах летить в ковідну катастрофу". Це підтверджують і опубліковані графіки. Так, показники тижневої динаміки за кількістю нових випадків найбільші в Полтавській області. Там приріст інфікувань досяг 94%.

Зведена таблиця по областям, згідно з даними Євгена Істребіна

Кількість летальних випадків в жовтні 2021 року перевищила аналогічний період минулого року.

Порівняльний аналіз кількості смертей від коронавируса, згідно з даними Євгена Істребіна

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні оновили список "помаранчевих зон" — двом областям вдалося з нього вийти, але в трьох — Полтавській, Київській та Луганській, ситуація погіршилася. Три області з переліку вже на грані введення "червоної зони".