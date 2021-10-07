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"Помаранчевих зон" вже 12: хто потрапив в новий список

Автор
Галина Михайлова
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В "помаранчеву зону" увійшли три нових області
В "помаранчеву зону" увійшли три нових області

В Україні змінився список зон, в яких ситуація наближається до критичної.

На тлі зростаючої кількості хворих на коронавірус в Україні змінився список "помаранчевих зон" в рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я. Тепер їх 12, тоді як напередодні було 11. Частина областей вийшли із зони ризику, частина в неї потрапили.

Про це свідчать дані Міністерства.

Так, в списку "помаранчевих" на ранок 7 жовтня такі області:

  1. Дніпропетровська
  2. Донецька
  3. Житомирська
  4. Запорізька
  5. Київська
  6. Луганська
  7. Полтавська
  8. Сумська
  9. Харківська
  10. Херсонська
  11. Хмельницька
  12. Чернівецька

Відзначимо, що Рівненська та Вінницька області з цього списку вийшли, тоді як на 7 жовтня в нього потрапили Полтавщина, Київщина і Луганщина.

У двох областей на четвер перевищене завантаження ліжок з киснем, це Харківська та Донецька область. Погіршилася динаміка рівня госпіталізацій в Київській, Полтавській та Херсонській областях. У восьми областях перевищено рівень госпіталізацій.

Раніше "Телеграф" писав, що три області наближаються до показників "червоної зони". У деяких містах України вирішили не чекати локдауну і превентивно ввели нові заходи безпеки, наприклад — пускати в транспорт з негативними тестами або сертифікатом про вакцинацію.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Помаранчева зона
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