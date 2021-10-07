"Помаранчевих зон" вже 12: хто потрапив в новий список
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В Україні змінився список зон, в яких ситуація наближається до критичної.
На тлі зростаючої кількості хворих на коронавірус в Україні змінився список "помаранчевих зон" в рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я. Тепер їх 12, тоді як напередодні було 11. Частина областей вийшли із зони ризику, частина в неї потрапили.
Про це свідчать дані Міністерства.
Так, в списку "помаранчевих" на ранок 7 жовтня такі області:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Київська
- Луганська
- Полтавська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Хмельницька
- Чернівецька
Відзначимо, що Рівненська та Вінницька області з цього списку вийшли, тоді як на 7 жовтня в нього потрапили Полтавщина, Київщина і Луганщина.
У двох областей на четвер перевищене завантаження ліжок з киснем, це Харківська та Донецька область. Погіршилася динаміка рівня госпіталізацій в Київській, Полтавській та Херсонській областях. У восьми областях перевищено рівень госпіталізацій.
Раніше "Телеграф" писав, що три області наближаються до показників "червоної зони". У деяких містах України вирішили не чекати локдауну і превентивно ввели нові заходи безпеки, наприклад — пускати в транспорт з негативними тестами або сертифікатом про вакцинацію.
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