Уже завтра відразу три області України можуть виявитися в "червоній" зоні

За останні два тижні в Україні вдвічі зросла смертність через COVID-19

З кожним днем Україна все ближче наближається до нового жорсткого локдауну. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, згідно з якими відразу три області можуть вже у четвер, 7 жовтня, опинитися в "червоній" карантинній зоні.

Відповідну інформацію подає офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, формально до "червоної" зони наразі вже можна віднести Харківщину, Херсонщину та Запорізьку область. Ще чотири регіони знаходяться "на межі", ледь не перетинаючи наявні показники "помаранчевої" зони.

Наступними претендентами на посилення епідеміологічних обмежень можуть виявитися Сумщина, Житомирщина, а також Чернівецька та Хмельницька області.

За словами глави Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрія Ганіченка, лише за минулий тиждень загальний показник захворюваності на ковід серед українців збільшився на 35%. Додатково на 34% зросла кількість госпіталізацій коронавірусних хворих.

Додатково повідомляється про збільшення рівня смертності, який простежується в останні два тижні. Якщо ситуація із зараженням погіршиться, то за найгіршим сценарієм до кінця 2021 роки кількість смертей від COVID-19 здатна досягти показника в 92 тисячі.

Для порівняння: в "оптимістичному" варіанті ця кількість не повинна перевищити 68 тисяч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що якісь області за останню добу "поповнили" список "помаранчевих".

Також на порталі ми розповідали, в яких регіонах вже почали вводити жорсткі карантинні обмеження, в тому числі і в громадському транспорті.